Los consejos de Marta Peñate a Tony Spina y lo que cree que hará con el premio (si gana)

Marta Peñate: "Si Tony me quiere, que salte del helicóptero con unos calzoncillos con mi cara"

La cuenta atrás ha terminado. Esta noche, 4 de septiembre, 'Supervivientes All Stars' llega a la pantalla de Telecinco como uno de los estrenos más esperados de la temporada. Edición en la que participará nada más y nada menos que Tony Spina, actual pareja de Marta Peñate, la ganadora del primer 'All Stars', que en esta ocasión será su defensora.

Marta está más nerviosa que el propio Tony ante este desafío. Hablamos con ella el FesTVal de Vitoria, donde se presentó con un gran despliegue la nueva temporada del reality y la vimos muy contenta pero al mismo tiempo agobiada con la partida de su chico. Nos ha dicho que no se imaginaba que iba a sufrir tanto por verse separada de él.

Sin embargo, ha tenido la templanza para darle consejos y desearle lo mejor. En el vídeo que inaugura este artículo, nos cuenta qué le dijo para inspirar su concurso. Además, le preguntamos si cree que el hecho de ser pareja de la última campeona iba a ser un peso para él. "Creo que va a ser más una inspiración que un peso", nos ha dicho. Marta ve que puede convertirse en ganador él también, y por eso, le hemos preguntado qué cree que hará con el premio: "Estamos pensando en comprar una casa...", nos ha desvelado.

El recuerdo del día en que ganó 'Supervivientes All Stars'

“Cuando gané para mí fue incredulidad porque nunca lo pensé”, cuenta Marta, todavía con la emoción intacta al rememorar aquella final del 28 de julio de 2024 en la que se impuso al resto de finalistas. Su triunfo no solo la consagró como la primera canaria en levantar el título de 'Supervivientes', sino que también marcó un antes y un después en su trayectoria televisiva convirtiéndola en la primera ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Aunque 'Supervivientes' es un formato que lleva años en antena, el año pasado se hizo la primera edición de la versión 'All Stars', que reúne a las estrellas de ediciones anteriores. Hoy comienza la segunda temporada de este desafío, que algunos consideran más extremo aún que el 'Supervivientes' tradicional.

Peñate, por ejemplo, considera que es mucho peor: "Te quitan las lentejas, te quitan el arroz, no te quitan la vida de milagro, es como si te cayeras de un avión y tuvieras que sobrevivir". Hasta Sandra Barneda reconoció que esta temporada será muy dura:

La de Marta fue una aventura intensa y llena de giros. Entró en el concurso con la energía que siempre la caracteriza y, como ella misma explica, sin demasiadas estrategias calculadas: “Creo que al final eso es lo que me hizo ganadora, el ir de kamikaze”.

De concursante a ganadora de ganadores

Marta no era una desconocida para la audiencia, comenzó su carrera televisiva en 2015 participando en 'GH 15'. Y En 2022 se convirtió en finalista de 'Supervivientes' y, aunque en aquella ocasión no logró la victoria, dejó claro que tenía madera de superviviente.

No le ha faltado sentido del humor para reírse de sí misma, incluso cuando recuerda lo difícil que resulta volver a la rutina tras la aventura en Cayos Cochinos: “Cada vez que me dice mi novio ‘Marta… ¿Tú no querías adelgazar?’ digo que es el efecto rebote. Llevo seis años con el efecto rebote”.