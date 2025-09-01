Marta Peñate: "Si Tony me quiere, que salte del helicóptero con unos calzoncillos con mi cara"

La que fue ganadora de la edición 2024 de 'All Stars' habló en exclusiva sobre la participación de su pareja

La canaria confiesa que esta vez la despedida ha sido especialmente dura y que no será fácil quedarse en Madrid sin Tony, ¡dale play!

Compartir







La alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz tuvo hoy una protagonista indiscutible: Marta Peñate. La canaria reapareció ante los medios con la credencial de haber hecho historia como ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y con la emoción a flor de piel ante la inminente marcha de su pareja, Tony Spina, a Honduras.

Lejos de la seguridad con la que la vimos en la isla, Marta mostró un perfil mucho más vulnerable. Confesó que esta vez está viviendo la experiencia desde un lugar completamente distinto al habitual y que la despedida le ha resultado especialmente complicada. Una mezcla de nervios, tristeza y orgullo que refleja el difícil equilibrio que atraviesa ahora que es ella la que se queda en casa.

Marta reconoce que le dolerán más las críticas a Tony que a ella misma

Durante la conversación también salió a relucir su nuevo rol televisivo: el de defensora de Tony desde los platós de Telecinco. Marta admitió que no será fácil gestionar la presión mediática ni las críticas que puedan dirigirse a su pareja, y reconoció que su carácter pasional puede jugarle malas pasadas. Esa sinceridad, unida a la intensidad con la que vive los realities, anticipa que será una de las colaboradoras más comentadas de esta edición.

Pero entre la emoción también hubo espacio para el humor. Marta no perdió su desparpajo y lanzó una petición muy especial a Tony de cara al icónico salto en helicóptero con el que arrancará la aventura. Una broma que demuestra que, pese a la dureza de la situación personal, sigue siendo capaz de relativizar y de arrancar sonrisas incluso en momentos de tensión.

De este modo, Marta Peñate vuelve a situarse en el centro de la actualidad televisiva, esta vez no como concursante, sino como espectadora privilegiada y defensora de uno de los grandes fichajes de la temporada. En el vídeo puedes ver la entrevista completa y descubrir cómo afronta este nuevo capítulo de su vida junto a Tony. ¡Dale play!