Supervivientes Madrid, 08 SEP 2025 - 19:16h.

Este martes (23:00h), con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño, en Telecinco

Así han sido los saltos del helicóptero de 'Supervivientes All Stars 2025': de la inesperada confesión de Noel Bayarri al pánico de Adara Molinero y Fani Carbajo

La primera ceremonia de salvación de la edición, con Fani, Gloria, Kike y Noel como nominados; la imposición a uno de los supervivientes y por votación de sus compañeros de la primera penitencia en el nuevo ‘Triángulo de Fuego’; el primer juego de recompensa; y las primeras horas de supervivencia con los participantes divididos en los equipos Armonía y Caos y con el hambre haciendo estragos tras iniciar la aventura sin dotación alguna, formarán parte del estreno de ‘Supervivientes All Stars. Tierra de Nadie’, que Telecinco emitirá este martes 9 de septiembre (23:00h) con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño al frente.

Una de las novedades de la edición, el ‘Triángulo de Fuego’, entrará en juego con el primer encuentro de los supervivientes de cada equipo para valorar cómo está transcurriendo la convivencia y decidir quién de ellos debe hacer frente a un castigo como toque de atención. Además, los participantes afrontarán el primer juego de recompensa de la edición, que pondrá a prueba su velocidad, fuerza y coordinación.

Por último, los supervivientes se reunirán por primera vez en el Ágora de Poseidón, donde tendrán que posicionarse en torno a quién debe ser el primer expulsado y por qué.