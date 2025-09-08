Pedro Jiménez 08 SEP 2025 - 04:18h.

"Hoy va a haber... carricoche": las reacciones en la playa se han sucedido en pleno tonteo de ambos concursantes

El amor ha surgido en 'Supervivientes All Stars' cuando apenas llevamos cinco días de supervivencia en Honduras. Los protagonistas: Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Ambos concursantes derrochaban feeling ya en el estreno del pasado jueves y su tonteo era cuestión de tiempo. Pues bien, ese momento ya ha llegado y las imágenes nos dejan claro que aquí puede haber algo más que una simple relación de amistad. De hecho, ya en el momento de los saltos del helicóptero, la complicidad entre los dos era más que evidente.

"¿Estás nervioso en serio?", preguntaba Miri cuando se hacía de noche en los Cayos Cochinos. Albalá lo negaba y Kike Calleja, que se encontraba al lado, bromeaba: "Hoy va a haber... carricoche". "La sangre bombea más rápido... y el corazón...", decía el exnovio de Chabelita Pantoja, provocando de nuevo una broma más de Kike Calleja. "A ver por dónde te va la sangre", señalaba el colaborador.

Miri, al lado de Albalá, le pedía que le diese la mano y le tocaba suavemente los dedos, a modo de masaje. Risas, miradas cómplices, confesiones, bromas... los dos concursantes se han dejado llevar como nunca y no han dudado en conocerse profundamente a pesar de estar rodeados por sus compañeros. Pero cuando ellos hablan, es como si el resto no estuviera. "Es el chico más romántico que me he cruzado en mi vida", aseguraba Miri después de que le preguntase a Albalá si prefiere morirse de frío o de amor y este respondiera que "de amor".

Un "flechazo" en toda regla

La influencer se confesaba en un momento dado: "Quiero decirte que te observo y que te estoy conociendo. Y que me encanta hablar conmigo". Y por si fuera poco, Alejandro Albalá describía la primera vez que vio a Miri como un "flechazo" en toda regla. "Es de las cosas más bonitas que me han dicho nunca", subrayaba Miri Pérez-Cabrero.

Al día siguiente, Miri Pérez-Cabrero confesaba ante sus compañeros que había estado hablando con Alejandro Albalá y que, si en algún momento molesta, que se lo digan. El ex de Isa Pantoja aparecía de repente y Jessica Bueno le decía que cuando habló con Miri estaba "pelando la pava". "Yo me creo lo que me diga Noel que sé que ha leído mucha Astrofísica y esto tiene que ver con eso", bromeaba Albalá.

Bayarri señalaba que todo se traduce en que este estaba "tonteando con Miri". "Estábamos hablando normal", aseveraba Albalá. "Bueno, normal, normal...", decía, por su parte, Bayarri. Jessica Bueno explicaba entonces que lo que estaba haciendo Alejandro era tontear y sacando la mejor versión de sí mismo para, de alguna manera, conquistar a Miri.