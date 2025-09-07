Laura Ceballo 07 SEP 2025 - 22:50h.

Descubre cómo se han lanzado al mar todos los supervivientes de la nueva edición

Jorge Javier explica lo ocurrido en Honduras con una de las comunidades autóctonas en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Comienza una nueva aventura en Honduras. Catorce leyendas de 'Supervivientes' han regresado a los Cayos Cochinos para vivir por segunda vez la experiencia más extrema. Todos ellos vuelven con un claro objetivo: conseguir llegar a la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' y conquistar el primer puesto que no pudieron lograr en sus respectivas ediciones.

Y, como manda la tradición del reality, todos los concursantes han comenzado su andadura por el programa lanzándose a las aguas del Caribe desde el helicóptero.

Jessica Bueno

La primera en hacerlo ha sido Jessica Bueno. La exparticipante de 'GH VIP' ha sido la encargada de inaugurar los saltos de la edición. Y lo ha hecho con total seguridad y habiendo pedido antes de saltar que subieran el helicóptero.

Antes de lanzarse al mar, la superviviente no ha dudado en su dedicatoria: "Este salto lo hago por mis hijos, por mis tres niños, que los adoro y los amo. Y también lo hago por mí, para demostrarme que puedo con todo".

Noel Bayarri

El siguiente en saltar del helicóptero ha sido Noel Bayarri, que ha compartido viaje con Jessica. De la misma manera que acababa de hacer con ella, Sandra Barneda le ha preguntado de quién se acordaba en esos momentos previos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

PUEDE INTERESARTE Borja González desvela que no pudo comprar su casa con el premio de 'Supervivientes'

Ha sido entonces cuando el superviviente ha confesado algo inesperado. Y es que el canario ha reconocido estar empezar una historia con alguien especial: "Como es la primera conexión que tengo, se lo dedico a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad. Y también a una mariposita que tengo por ahí, que la echo de menos".

Carlos Alba

Tras los saltos de Jessica y Noel, les llegaba el turno a Carlos Alba y Kike Calleja. Carlos ha sido el tercer concursante de la noche en saltar y lo ha hecho no sin antes acordarse de alguien muy importante para él.

"Este salto se lo dedicaría a tanta gente... Pero se lo dedico a mi esposa, que la quiero, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos. Pero en especial a mi padre que está en el cielo y le echo mucho de menos", ha comentado muy emocionado a la presentadora.

Kike Calleja

El siguiente salto ha sido el de Kike Calleja. Cuando el helicóptero ha llegado a la zona de salto, el superviviente no ha dudado en pedir que lo subieran "un poquito más". Y así ha sido, hasta que ha llegado a superar los tres saltos anteriores.

Antes de lanzarse, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su mujer: "Se lo quiero dedicar a mi mujer, Raquel, que es lo que más quiero en la vida. Para mí es un apoyo y lo más grande que tengo. A mi padre, a mi familia. Y sobre todo a mis compañeros y a mi madre que desde el cielo siempre me está protegiendo y cuidando".

Miri Pérez-Cabrero

Los siguientes en sobrevolar las aguas de Honduras en helicóptero han sido Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, dos concursantes que parecen haber conectado desde el primer momento. Ella ha saltado en primer lugar y, antes de hacerlo, ha bromeado con Sandra Barneda acerca de una hipotética dedicatoria a Froilán.

Finalmente, la chef ha querido tener un detalle con alguien muy especial para ella: "Yo sé que mi familia y mis amigos saben que les quiero. Pero este salto va dedicado especialmente a mi sobrino Mateo, que le amo con todo mi corazón. Es mi ahijado y sé qe me va a estar viendo. Este salto va por ti, te quiero".

Alejandro Albalá

Tras el salto de Miri, Sandra Barneda ha compartido unos minutos a solas con Alejandro Albalá que, antes de saltar, se ha sincerado una vez más acerca del año que ha pasado y de cómo ha vivido una de las peores etapas de su vida.

Llegado el momento, ha lanzar un importante mensaje en su dedicatoria: "A mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, mis amigos... Ya saben lo mucho que les quiero. Sobre todo a mis abuelos, que seguramente me estarán viendo desde algún lado. Y a la gente que ha estado o está como yo, que sean fuertes, que si lo tienen que contar, que lo cuenten. Al final da igual la situación de mierda en la que estés, porque siempre viene una alegría".