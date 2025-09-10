Lara Guerra 10 SEP 2025 - 17:51h.

Gloria Camila consigue pescar su primer pez de la edición de 'Supervivientes All Stars'

Las lágrimas de Gloria Camilia al finalizar la primera prueba de recompensa de 'Supervivientes All Stars 2025': "Esta edición es muchísimo más dura"

La primera gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' trajo una ceremonia de salvación llena de tensiones donde Noel consiguió librarse de la expulsión para poder disfrutar de Honduras al menos una semana más. Sin embargo, la lista definitiva marcaba los nombres de Fani Carbajo, Kike Calleja y Gloria Camila.

Gloria desde entonces tiene algún que otro bajón, pero esto no le ha hecho frenarse en la aventura y en todo momento se muestra dispuesta a darlo todo para poder quedarse más tiempo en el reality más cañero de la televisión.

Ya son cinco días los que llevan concursando y el hambre se empieza a notar, por ello la pesca es su preocupación más importante. Desde el primer momento de la mañana, la concursante ha mostrado sus deseo a Jessica por ir a pescar con ella, pero al tener solo tres cañas esto no ha permitido que vayan juntas: "Hay que confraternizar con todos", le expresa la concursante a Gloria y ella responde: "Ya, yo es porque quiero pescar sí o sí".

Gloria Camila se convierte en la segunda persona de la edición en pescar un pez

Horas después llega el turno de Gloria Camila y con toda su ilusión de repente sacaba del agua su primer pez y se lo mostraba a todos sus compañeros: "¡He conseguido mi primer pez! Es enano."

"Por fin he pescado mi primer pez, ese pez al que le tenía muchas ganas porque llevaba desde el primer día queriendo pescar para conseguirlo. Soy la segunda persona de esta edición que ha pescado un pez, así chiquitito y muy mono. Me da pena, pero es que tenemos que comer algo", confiesa.

Por último, tras terminar su actividad, Elena ha cogido su pez, le ha dado la enhorabuena por ser la segunda persona en coger un pez y le ha comentado que "tienes que decirnos a quién se lo dedicas. Estamos muertos de envidia por aquí, pero envidia sana". Al escuchar estas palabras, los ojos de Gloria comienzan a ponerse vidriosos: "Es pequeñito y mono. Es super guay y emocionante, además los tres otros se nos escapan todo el rato...pero bueno. Este primer pez de este año quiero dedicárselo a mi sobrina, Rocío. Voy a llorar y no quiero porque quiero hacer un concurso sin lágrimas. Hoy empieza el colegio y quiero que esté bien y que se adapte bien"