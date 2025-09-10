Laura Ceballo 10 SEP 2025 - 02:23h.

La superviviente no ha podido evitar emocionarse al terminar el juego

Fani Carbajo suelta el 'bombazo' en directo tras la traición de Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025': "Me lo ha confesado"

Este martes, durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie', los concursantes se han enfrentado a la que ha sido la primera prueba de recompensa de la edición. Para ello, los supervivientes han competido separados en los dos grupos en los que se encuentran divididos a día de hoy.

Por un lado, Playa Armonía, formada por Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero. Por otro, Playa Caos, formada por Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja.

Han sido precisamente estos los últimos los encargados de inaugurar la prueba. Y, tras unos minutos de esfuerzo máximo y trabajo en equipo, conseguían completar el juego en un tiempo de seis minutos y 22 segundos. Una cifra bastante buena que, momentos más tarde y tras el juego de Playa Armonía, les convertía en ganadores.

Pero antes de conocer el resultado final, y nada más parar su cronómetro por haber finalizado la prueba, Laura Madrueño les reconocía su trabajo: "Lo habéis hecho muy bien. Muy bien jugado. Era un juego importante, tenían que trabajar en equipo y lo han hecho muy bien aunque apenas tienen fuerzas. Enhorabuena, tiempo increíble, da gusto ver cómo lo habéis hecho".

Gloria Camila: "Solo comemos coco"

Gloria Camila no podía evitar las lágrimas en pleno directo mientras celebraba con sus compañeros lo que acababa de ocurrir: "Llevamos pasándolo muy mal muchos días. Solo comemos coco. Estamos comidísimos de todo, el cuerpo nos pica muchísimo. Echamos muchísimo de menos a nuestra gente. Un subidón así para poder comer y que lo hayamos conseguido es súper importante para nosotros", le explicaba a Jorge Javier Vázquez.

"Se me había olvidado la sensación mala de estar aquí, la dura. Pero esta edición es muchísimo más dura, no hay nada de comida. Están las tormentas, anoche ya vivimos una, tenemos mucho frío, viento, calor, los mosquitos... Os juro que uno solo pica una barbaridad", finalizaba.