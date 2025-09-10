Laura Ceballo 10 SEP 2025 - 03:04h.

Este martes, la primera gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' ha traído consigo la tan deseada ceremonia de salvación. Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri fueron los concursantes nominados el pasado jueves. Solo uno de ellos iba a conseguir librarse de la expulsión y disfrutar así de la tranquilidad de permanecer en Honduras al menos una semana más.

Laura Madrueño era la encargada de comunicarles la decisión de la audiencia. Gloria Camila se convertía en la concursante salvada y lo celebraba por todo lo alto dando las gracias a todos aquellos que han votado para que continúe en el concurso.