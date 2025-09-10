Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 19:00h.

Marta Peñate ha abordado las críticas que está recibiendo su novio por su actitud en 'Supervivientes All Stars'

Antes de que comenzase 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate ya avisó de que le iban a doler más las críticas a Tony Spina que las que había recibido ella cuando fue concursante del reality en la primera edición, en la que se convirtió en ganadora. En plató ha estado defendiéndolo y también ha comenzado a hacerlo en las redes sociales, donde ha abordado las críticas que ha recibido su novio por su actitud.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le ha reprochado a Alejandro Albalá la forma en la que se dirige a él y han comenzado a discutir. En las redes sociales como X, el antiguo Twitter, algunos han comenzado a comparar la actitud y la forma de concursar del italiano con la que ha tenido su novia en los diversos realities en los que ha participado en el pasado, por lo que le han tachado de "forzado" y "sobreactuado".

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha retuiteado un tuit en el que una fan del reality señala que al italiano se le critica tanto si se mete en broncas como si mantiene un perfil bajo. "Y mira que en el 80% le doy la razón a Tony, y hay un 20% de cosas que no me han gustado… no somos perfectos, y hay algunas cosas que podría decirle", ha añadido la periodista, subrayando que ella no tiene problema en señalar los fallos de su novio, pero que cree que las críticas están siendo desmesuradas.

Sobre Alejandro Albalá, ha tuiteado: "Que Albalá diga que Tony no ha hecho nada cuando ha hecho fuego…"; mostrando que no cree que el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun esté siendo justo con sus comentarios.