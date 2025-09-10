Laura Ceballo 10 SEP 2025 - 01:27h.

La superviviente no ha dudado en criticar en directo la decisión de su compañero: "No puede ser"

Tras las primeras nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025' han llegado los primeros posicionamientos. Durante la gala de 'Tierra de nadie', todos los concursantes se han tenido que sincerar en pleno directo. Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri son los supervivientes que están en la palestra, y todos los demás han tenido que confesar a quién quieren ver fuera en próximo jueves.

Cuando le ha llegado el turno a Adara Molinero, no solo ha llevado a cabo su posicionamiento, si no que ha criticado la decisión de uno de sus compañeros, concretamente la de Alejandro Albalá.

"Yo quiero que se vaya Fani. Ahora las cosas están más calmadas pero tuvimos una movida muy gorda", comenzaba sin pensárselo dos veces y dejando claro su posicionamiento.

Eso sí, hay no acababa su intervención. Adara aprovechaba la ocasión para criticar lo que acababa de hacer Alejandro Albalá: "Y otra cosa, me parece una guarrada lo que ha hecho Albalá. Una cosa no quita la otra. No puede ser. Que te quiero, te quiero, pero que te pires", decía.

La decisión de Alejandro Albalá

Y es que, su decisión ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente a Fani, que no se esperaba que fuera ella la elegida por el superviviente. "La verdad es que con Kike tengo muy buenas migas, me cae muy bien. A Gloria me arrepentí al momento de nominarla. A Noel le he cogido un cariño muy especial. A Fani sí que la quiero mucho pero es que no sé... A Noel le veo y no puedo contener el cariño. A ti te quiero mucho, pero...", comunicaba Albalá a Jorge Javier Vázquez mientras se colocaba detrás de Fani.

"No me lo esperaba para nada. He flipado bastante", reconocía la nominada. "Siempre me está diciendo que me quiere mucho, que me echa de menos en la otra playa, me tira besitos, me hace corazones, me cuenta secretos... Da igual", reaccionaba. Y, acto seguido, no dudaba en desvelar de qué se trataba: "Me lo ha confesado", decía dejando a Jorge Javier alucinado.