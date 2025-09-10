Pedro Jiménez 10 SEP 2025 - 02:07h.

La hermana de Froilán, sobrina del Rey Felipe VI, cumplió años este jueves y la influencer ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas palabras

Jorge Javier Vázquez alucina en 'Supervivientes All Stars' con las tremendas picaduras de los concursantes: "Lo terrible serán los picores"

Son de sobra conocidos los rumores de que Miri Pérez-Cabrero, concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' y Froilán, nieto del rey emérito, han mantenido un affaire durante este verano después de que una conocida revista publicase unas fotografías de ellos en un restaurante de Ibiza. Un momento que a Jorge Javier no se le pasaba por alto durante el estreno de esta edición, sacándole el tema a la influencer, que mandaba un saludo a la Casa Real. Saludo que se ha repetido en el estreno de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', pero sin ser esta vez Froilán el mencionado por la concursante.

Y es que Victoria Federica, sobrina del Rey Felipe VI, ha cumplido este jueves 25 años, como bien le ha informado Jorge Javier Vázquez a Miri en pleno directo: "Tu cuñada hoy cumple años", bromeaba el presentador. El presentador de Telecinco pedía que sonara en himno de España y Miri comenzaba su mensaje, pero era cortada por Jorge Javier, que le pedía que imitase el famoso vídeo viral de Rosa Benito, Rocío Jurado y el mítico "cuñaaaaaa'.

Miri, presa de la vergüenza, negaba que fuera a hacer eso y reconocía que prefería mandar el mensaje a su manera. No obstante, se lanzaba y pronunciaba un largo y gracioso: "Cuñaaaaaa". Las reacciones y risas se han sucedido tanto entre el resto de concursantes como en el plató.

Y es que, si algo nos ha demostrado Miri desde que comenzó su concurso y en más de una ocasión a lo largo de su trayectoria televisiva es que no tiene vergüenza de nada.

El mensaje de Miri a Victoria Federica

Tras el intercambio de palabras entre Miri Pérez Cabrero y Jorge Javier Vázquez, la joven concursante se ha lanzado a mandar el mensaje a Victoria Federica. Un mensaje lleno de ganas y que seguramente sorprenda a la Casa Real. Las reacciones se han sucedido en redes sociales, que rápidamente se han hecho eco de estas palabras de Miri dedicadas a "su cuñada", como bien decía Jorge Javier Vázquez a modo de broma instantes antes.

En primer lugar, la concursante ha comenzado su mensaje felicitando a Victoria Federica por su 25 cumpleaños y, posteriormente, le ha confesado algo seguido de una petición. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Dale al play y disfruta del vídeo!