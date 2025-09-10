Nagore Robles imagina cómo sería hoy si fuese concursante de GH: "Sería la dominante, las cosas como son"

La presentadora de 'Uno de GH 20' se somete a nuestro test y revela qué haría si volviera a entrar en la casa de 'GH' más de una década después

Además: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Compartir







La expectación crece en torno al estreno de 'Uno de GH 20', el revolucionario reality que transformará para siempre el casting final de 'Gran Hermano'. Y quién mejor para conducir este innovador formato que Nagore Robles, quien luego de batir el récord de ser la expulsada con mayor porcentaje —un 95% de los votos— logró reconquistar a toda España y que hoy acumula más de 1,3M de seguidores en redes sociales.

En pleno FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde se ha confirmado oficialmente su papel como presentadora de este ambicioso proyecto, Nagore se ha prestado a nuestro divertido test sobre 'Gran Hermano'. ¿El objetivo? Descubrir qué tipo de concursante sería hoy Nagore Robles si tuviera que volver a enfrentarse a las cámaras 24 horas, las nominaciones y la convivencia extrema.

Esta entrevista llega en el momento perfecto, justo cuando Mediaset España anuncia los contenidos para su nueva plataforma digital Mediaset Infinity, donde 'Uno de GH 20' se convertirá en uno de los contenidos estrella del otoño. El formato promete revolucionar el concepto tradicional de casting, transformándolo en un auténtico espectáculo televisivo con galas, emisión 24 horas en directo y, por supuesto, el poder de decisión del público a través de las votaciones.

La elección de Nagore como presentadora no es casual. Su experiencia como concursante, sumada a su posterior trayectoria profesional en diferentes programas de la cadena, la convierte en la persona ideal para guiar a los aspirantes en este proceso tan especial. Ella sabe mejor que nadie lo que significa estar al otro lado de las cámaras, enfrentarse a las nominaciones y lidiar con la presión de la convivencia las 24 horas del día.

La reina del mando a distancia

Las respuestas no dejan lugar a dudas: Nagore Robles sigue siendo la misma persona directa y sin filtros que la que participó de 'Gran Hermano'. Cuando le preguntamos qué rol adoptaría si ingresara hoy en la casa, su contestación es tan rotunda como esperábamos: "La dominante, las cosas como son, sigo siendo muy mandona". Una sinceridad que se extiende a sus preferencias dentro de la casa. Si tuviera que elegir qué objeto llevarse, lo tiene clarísimo: "No llevaría una radio, hay mucha gente que es como una radio que nunca se apaga, tanto ruido no". ¡Dale play al vídeo y descubre todas sus declaraciones!

Pero quizás la respuesta más reveladora llega cuando le planteamos qué sería lo primero que haría nada más cruzar el umbral de la casa. Sin dudarlo ni un segundo, Nagore cuenta: "Haría exactamente lo mismo que hice cuando entré hace dieciséis años".

¡Dale play al vídeo y descubre que más dijo sobre la casa de 'Gran Hermano'!

Una apuesta de futuro

'Uno de GH 20' representa mucho más que un simple casting. Es la demostración de cómo Mediaset España está apostando por formatos innovadores que combinen la tradición de sus programas más exitosos con las nuevas posibilidades que ofrece la era digital. La plataforma Mediaset Infinity se posiciona así como el hogar natural de contenidos exclusivos y experiencias inmersivas que no podrás encontrar en ningún otro lugar.

El programa 'Uno de GH 20' permitirá a los espectadores vivir el proceso de selección como nunca antes se había hecho, con acceso total a las 24 horas de convivencia de los aspirantes, debates en tiempo real y la posibilidad de participar con el voto en algunas ocasiones. ¡Dale play el vídeo y descubre todo lo que Mediaset Infinity tiene para ofrecer!