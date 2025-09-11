Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 20:22h.

Alexia Rivas, colaboradora de 'Supervivientes All Stars', ha reaccionado a las palabras que le ha dedicado Oriana Marzoli en su canal de mtmad

Alexia Rivas y Oriana Marzoli coincidieron el domingo pasado en el primer programa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' conducido por Sandra Barneda. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sincerado sobre su encuentro en su canal de mtmad, 'Inside Oriana', cuyos vídeos están disponibles en Mediaset Infinity.

En su vídeo, la influencer ha explicado que le parece que la colaboradora de 'El tiempo justo' es "monísima" y una persona muy válida para la televisión, resaltando sus cualidades como colaboradora. Asimismo, cuenta que la periodista le pidió disculpas si le había hecho daño con sus críticas del pasado; unas disculpas que ha aceptado y que le han llevado a confesar que lo único que no le había gustado de la de Ponferrada fue "un comentario que hizo", pero que hablaron en plató por el cariño que se tienen y abordaron sin problemas la situación.

Alexia Rivas ha visto el vídeo y ha querido subrayar en la red social X, el antiguo Twitter, que también admira y aprecia a Oriana, comentado que "es mutuo" lo que sienten y opinan la una por la otra. En esta misma red social ha confesado que también le gusta trabajar y coincidir en plató con Anita Williams, a la que defendió mucho durante su paso por 'Supervivientes 2025'.