Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 19:07h.

Marta Peñate ha escrito un comunicado en el que da su opinión sobre la actitud de su novio, Tony Spina, y aclara sus críticas

Tras el primer programa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' de este edición, Marta Peñate hizo un directo en el que se sinceró con sus seguidores y les confesó que no entendía algunas cosas del comportamiento de Tony Spina. Al ver que los cortes de su directo se están difundiendo por todas las redes sociales para sustentar las críticas al italiano, al que acusan de estar copiando la forma de actuar de su novia para no ser un 'mueble' y tener más papeletas para hacerse con el premio, la canaria ha emitido un comunicado a través de su canal de difusión de Instagram.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que hizo ese directo "nerviosa" por "ciertas actitudes" de Tony: "Dado que lo conozco y él no suele ser así, estaba cabreada porque no entendía qué estaba haciendo y dije que creía que se debía a la falta de hambre, de nicotina y de sueño. Supongo que quien ha ido no puede entender cómo eso puede afectar".

Para que no se puedan malinterpretar sus palabras en el directo, ha querido dejar claro que considera que su novio "tiene razón en muchísimas cosas", pero que considera que "patinó" con ciertas actitudes: "No creo que quisiera meter mierda. Hay cosas que estuvieron fuera de lugar y yo las reconozco, pero otras no tanto". Ha sido en ese punto del comunicado cuando ha aprovechado para pedir a sus seguidores que no sean tan duros en sus juicios al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Está empezando el programa y no se puede juzgar a alguien por un mal día".

Tras esas aclaraciones y la petición, la colaboradora ha querido entrar a valorar la discusión de su novio con Alejandro Albalá, afeándole al ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun que haya tachado al italiano de "mal superviviente": "Tony ha hecho fuego, Tony ha hecho pruebas buenas, Tony ha pescado, ¿qué más quiere que haga, el pino puente?". El comentario de Tony a Albalá diciéndole 'llorón' estuvo fuera de lugar, pero luego Albalá diciéndole 'voy a coger esto antes de empezar a llorar'... dejadme que os diga que eso es una provocación".

Sobre la bronca de Noel Bayarri y Kike Calleja, en la que Tony también intervino, Marta ha declarado que considera que el colaborador de 'Vamos a ver' está "intentando rizar el rizo con el comentario desafortunado que le hizo Noel, el cual tiene un humor peculiar": "Es cierto que puede fastidiar, pero una vez Noel lo reconoce, pide disculpas y dice que no se volverá a repetir pues fastidia que se siga con lo mismo.... de ahí que Tony dijera lo que dijo, quizá exaltado, sí, pero sin falta de razón".

También se ha pronunciado sobre Jessica Bueno y Carlos Alba, con los que su novio ha tenido roces, asegurando que no los ve "mala gente" y que piensa que "lo que sucedió son tonterías de convivencia"; y ha subrayado que Tony no fue el escogido por sus compañeros para recibir un castigo en la votación que llevaron a cabo en el primer programa de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie': "Supongo que es porque verán a Tony todo el día y sabrán que es muy buen chico".

Marta Peñate ha terminado su comunicado diciendo que seguirá siendo crítica con su novio cuando considere que lo tiene que ser, pero que no va a permitir que piensen que tiene una opinión negativa de su concurso porque cree que tiene razón en gran parte de lo ocurrido: "Los que nos conocéis por redes sabéis perfectamente cómo es él, que tiene un corazón enorme y, por supuesto, también es humilde, aunque no negaré que el otro día le sobró algo de chulería, espero que se relaje y diga las cosas tranquilamente como es él. Que me dieron ganas de m*tarl*, sí, pero por cómo lo vi, no por falta de razón en todo".