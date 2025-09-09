Sandra Barneda alucina al descubrir por cuánto dinero volvería Oriana Marzoli a 'Supervivientes'

Ana Carrillo 09 SEP 2025 - 18:27h.

Oriana Marzoli le ha confesado a Sandra Barneda cuánto dinero pediría por concursar en 'Supervivientes All Stars'

Sandra Barneda se estrenó en la temporada televisiva presentando el primer programa de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes All Stars' y aprovechó los momentos previos al directo para hacerle algunas preguntas a los colaboradores, como Oriana Marzoli, y, después, ha compartido el vídeo con sus respuestas en Instagram.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' estuvo presente en plató - y tuvo un tenso cara a cara con Marta Peñate - en calidad de colaboradora y como exconcursante de 'Supervivientes', concurso al que le ha confesado a Sandra Barneda que no regresaría "ni de coña" tras haberlo abandonado en la edición de 2014 y haber regresado como 'fantasma del pasado' para hacer una visita a los concursantes en 2017 y 2023.

"¿Estás convencida de que no regresarías?", ha insistido la presentadora, ante lo que la colaboradora de 'El loco amor' ha confesado: "¡Tengo precio! Es muy elevado pero lo tengo"; despertando la curiosidad de la periodista, que le ha pedido que le diera la cifra al oído y ha alucinado al escuchar por cuánto dinero regresaría a los Cayos Cochinos: "¡Sí hombre!".

"¿Y quién dice que no gano?", comentaba entonces la influencer, que no cierra las puertas definitivamente a volver a vivir la aventura, pero Sandra Barneda no considera que vaya a regresar: "No vamos a ver a Oriana en el 'All Stars' yo creo".