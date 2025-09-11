Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 19:42h.

El hijo de Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, le ha escrito una carta abierta al concursante de 'Supervivientes All Stars 2' para darle su apoyo

Rubén Torres llegó a 'Supervivientes 2024' sin pareja pero a 'Supervivientes All Stars 2' ha llegado más enamorado que nunca de su novia, Laura Cantizano, que es su defensora en plató. En cada prueba se acuerda de la catalana, a la que llama "mi niña", pero también del hijo que ella tiene de una relación anterior, Kilian, al que mencionó cuando ganó su primer collar de líder o cuyo nombre escribió en la pizarra cuando tuvo que apuntar en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' el nombre de la persona que creía que merecía un castigo.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha demostrado que para él ahora su familia es prioridad y ha llegado a decir que su objetivo es llegar a la final para que su novia, en caso de que haya visitas, pueda ir a verle a los Cayos Cochinos y así ver en primera persona ese paraíso que él conoce tan bien porque llegó a la final en la edición de 2024, en la que fue derrotado por Pedro García Aguado.

En las redes sociales, su novia ha estado apoyándole al máximo, defendiendo sus actitudes, aplaudiendo sus logros y mostrándose emocionada por los mensajes que les envía desde Honduras a ella y también a su hijo Kilian, que ha querido tener un detalle con su padrastro escribiéndole una carta abierta que ha difundido en Instagram la cuenta del concursante, que ahora gestiona su pareja.

"Demostrando lo fuerte que eres. No te voy a negar que por aquí se nota que no estás (me toca aguantar yo solo a mí madre jajaja) , pero quédate hasta el final", ha escrito Kilian junto a una foto en la que aparecen juntos en una moto de agua. El gesto ha derretido a su madre, que ha comentado en el post: "Mis dos hombres. Se me cae la baba cada vez que os veo juntos y ver lo bien que os lleváis, os amo, me hacéis tan feliz".