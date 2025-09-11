Fran Benito, pareja de Fani Carbajo, hace su alegato de defensa ante la nominación: "Se ha preparado muchísimo"

Fran Benito ha salido en exclusiva en defensa de Fani Carbajo tras su primera nominación en 'Supervivientes All Stars'

Su pareja y padre de su hija Victoria, asegura que Fani merece continuar en Hondura, ¡dale play!

Fani Carbajo apenas lleva una semana en 'Supervivientes All Stars' y ya se enfrenta a su primera nominación. Una situación delicada para la madrileña, que ha regresado a Honduras con más ganas que nunca de demostrar todo lo que vale. En este arranque de concurso no está sola: cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Fran Benito, quien ha querido salir en su defensa en exclusiva para nuestra web.

El joven, trece años menor que Fani, se ha convertido en un pilar fundamental en su vida. Juntos son padres de Victoria, que este martes celebró su primer cumpleaños, un momento que la concursante no ha podido vivir en persona por encontrarse en Honduras. Antes de marcharse, Fani adelantó la celebración y se despidió con un mensaje cargado de emoción: "Me llevo a Honduras este recuerdo 8 días antes de su cumple para no perdérmelo".

En este contexto, la nominación llega en un momento especialmente sensible para ella. Por eso preguntamos a Fran qué es lo que más le preocupa de la aventura, por qué cree que su pareja debe salvarse y qué destacaría de lo que ha mostrado hasta ahora en el reality. Son cuestiones clave que permiten entender cómo vive la familia este inicio del concurso y que nos ayudan a conocer mejor la faceta más íntima de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Fran responde convencido, subrayando el cambio personal que ha experimentado Fani en los últimos años y lo mucho que tiene todavía por mostrar. Aunque reconoce que la distancia con su hija será su gran reto, defiende que Fani está más preparada que nunca y que merece quedarse en Honduras para aprovechar esta oportunidad.

Su alegato se suma al cariño del entorno más cercano de la concursante, que insiste en que no hay que quedarse con la imagen del pasado, sino con la mujer en la que se ha convertido, ¿se salvará esta noche? Dale play y no te pierdas sus palabras de defensa.