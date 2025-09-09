Carmen Borrego, sobre el tonteo entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: "Miri se puede enamorar"

La complicidad entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide opiniones dentro y fuera de la isla

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' se mojan: ¿flechazo real o estrategia para ganar protagonismo? ¡Dale play!

Compartir







En apenas seis días de concurso, 'Supervivientes All Stars' ya tiene una pareja que acapara todas las miradas: Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Desde el salto del helicóptero hasta las noches en la playa, los dos concursantes han mostrado una complicidad que no pasa desapercibida: bromas, confidencias, caricias y miradas que hablan por sí solas.

La conexión entre ellos ha generado un auténtico debate en el plató del programa. Los colaboradores no se ponen de acuerdo sobre lo que está ocurriendo en los Cayos Cochinos. Para algunos, lo que estamos viendo podría ser el inicio de una verdadera historia de amor; para otros, en cambio, se trata de un tonteo pasajero o incluso de una estrategia para ganar minutos en pantalla. Por ello, Carmen Borrego, Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González nos han dado su opinión en exclusiva para esta web.

Hay quien se muestra convencido de que Miri podría ilusionarse de verdad y teme que todo quede en un juego que acabe haciéndole daño. Otros destacan un gesto muy concreto —ese famoso "masaje de manos" entre ambos— como prueba de que lo suyo va mucho más allá de la simple amistad. También hay voces más escépticas, que hablan de un "carpetazo televisivo" con fecha de caducidad y dudan de que haya sentimientos reales.

En el otro extremo, no falta quien apuesta claramente por la atracción que se respira entre ellos y cree que tanto Alejandro como Miri están en un momento vital receptivo al amor. Y, cómo no, también están los que sospechan que todo puede formar parte de una estrategia para alargar su estancia en el reality y dar contenido al concurso.

Lo cierto es que, mientras sus compañeros bromean con su relación en la isla, Alejandro y Miri parecen cada vez más centrados el uno en el otro, como si el resto del campamento desapareciera cuando hablan. Un "flechazo" que ha dividido opiniones dentro y fuera de Honduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Es amor verdadero, un idilio fugaz o una jugada televisiva? Dale play y descubre qué opinan Carmen Borrego, Suso Álvarez, Carmen Alcayde, Anita Williams y Borja González sobre el incipiente romance de 'Supervivientes All Stars'.

Los campeones de 'Supervivientes' brindan su apoyo a Adara Molinero: "Es una guerrillera y da mucho contenido"

En una entrevista exclusiva con la web de Telecinco, tres campeones de 'Supervivientes' han mostrado su apoyo unánime hacia Adara Molinero tras confirmarse su participación en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. Alejandro Nieto, Borja González y Jorge Pérez, todos ellos vencedores en distintas ediciones del reality, celebraron que la influencer tenga una segunda oportunidad para demostrar su valía en Honduras. Dale play.