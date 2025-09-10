Pedro Jiménez 10 SEP 2025 - 04:06h.

La concursante se ha bebido un vaso entero de 'Elixir del inframundo' y ha disfrutado de la mayor de sus alegrías: su reacción no tiene precio

Jorge Javier Vázquez alucina en 'Supervivientes All Stars' con las tremendas picaduras de los concursantes: "Lo terrible serán los picores"

Compartir







Fani Carbajo ha disfrutado durante el estreno de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' de una sorpresa que para nada se esperaría al comenzar la gala que ha tenido lugar este martes en Telecinco. La influencer ha podido ver imágenes de nada más y nada menos que de su hija, quien cumplía años este jueves. Antes de recibir la sorpresa, Jorge Javier conectaba con Laura Madrueño, que se encontraba junto a la influencer: "Está un poco con los ojos vidriosos".

Tras estas primeras palabras de Laura Madrueño, Fani contaba que este miércoles fue el cumpleaños de su bebé, su hija pequeña: "La he echado tanto de menos a ella, a mi hijo y a mi novio...". A pesar de los pocos días que llevan los concursantes en Honduras, la ausencia de los seres queridos se nota desde el primer día, como bien podíamos ver en la emoción que desprendía Fani Carbajo.

Pues bien, Fani se ha perdido el cumpleaños de su hija Victoria, pero 'Poseidón' tenía preparado para ella la mayor de las sorpresas: unas imágenes de su hija celebrando su cumpleaños. Pero todo tiene un precio en 'Supervivientes', por lo que la concursante ha tenido que beberse un vaso entero de 'Elixir del inframundo' para poder disfrutar de esas imágenes.

"Qué asco", señalaba una Fani que, aunque en un principio le ha costado beberse el elixir, no ha dudado en hacerlo -con varias arcadas de por medio- y en varios tragos. "¡Ay, que va a potar!", exclamaba Jorge Javier Vázquez desde el plató de 'Supervivientes All Stars 2024'.

La reacción de Fani Carbajo al ver a su hija

Finalmente, Laura Madrueño le ha dado unos cascos y Fani Carbajo ha podido ver las imágenes de su hija. ¿Quieres saber cómo ha sido su reacción? ¡No dudes en darle play al vídeo!