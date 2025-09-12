Ana Carrillo 12 SEP 2025 - 01:25h.

Miguel Frigenti ha criticado la forma en la que Raquel Abad, mujer de Kike Calleja, lo ha defendido en el plató de 'Supervivientes All Stars'

La preocupación de Miri a cómo estará viviendo Froilán su concurso: "Espero que se esté riendo"

Después de que Gloria Camila y Noel Bayarri salieran de la lista de nominados, la primera expulsión de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha quedado entre Fani Carbajo y Kike Calleja. Desde plató, el novio de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Fran Benito, le mostraba su apoyo y la mujer del colaborador de 'Vamos a ver', Raquel Abad, le defendía y afirmaba que le veía mejor que la última vez que estuvo en el concurso.

Finalmente, la audiencia ha decidido que el primer expulsado del reality de Telecinco sea el ex de Terelu Campos, que se ha mostrado feliz por haber pasado una semana en los Cayos Cochinos, donde cree que ha mostrado su buena disposición y que ha dejado un buen sabor de boda en sus compañeros, que le han pedido que disfrute de sus primeras comidas en España.

Antes de que Jorge Javier Vázquez anunciase el nombre de Kike Calleja, Miguel Frigenti ha escrito un tuit en el que se ha mostrado crítico con la defensa que ha hecho Raquel Abad en plató. "Si sale Kike, será en parte porque su defensora en plató se muestra continuamente enfadada. Es tan importante jugar bien como elegir a un defensor que reste tensión a tu situación en el concurso, tomándose las cosas con humor", ha sido el análisis que ha hecho el colaborador de 'El tiempo justo' sobre la forma de defender a su marido de la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Raquel Abad se ha mostrado muy satisfecha del concurso que ha hecho su marido, del que se ha confesado muy enamorada, como también lo ha hecho él en su despedida desde la Palapa, desde donde ha dicho que espera que su amor sea para toda la vida porque es su mejor compañera y no imagina pasar sus días sin ella.