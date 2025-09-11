Patricia Fernández 11 SEP 2025 - 23:32h.

Jorge Javier Vázquez reacciona a cómo llama Miri Pérez-Cabrero a Froilán: "No lo sabía"

Miri Pérez-Cabrero le manda un mensaje a Victoria Federica en 'Supervivientes All Stars' y le confiesa algo: "A ver si nos conocemos pronto"

Compartir







La aventura sigue para los 'All Stars' en sus respectivas playas, en las que siguen conviviendo y se van abriendo cada vez más. Entre ellas, Miri Pérez-Cabrero, que comentaba con Adara Molinero y Fani Carbajo cómo estarán viviendo fuera su concurso Victoria Federica y, en especial, Froilán.

"Viva la infanta Elena y viva España", decía Miri mientras hablaba con sus compañeras, mientras explicaba que Victoria Federica cumple los años que un día después que la hija de Fani y comentaba algo respecto a cómo estarán viendo su concurso: "Ay, Dios mío. El Feli me va a matar. Espero que se esté riendo, tampoco he dicho nada del otro mundo".

Tras ver estas imágenes, Jorge Javier Vázquez comentaba algo en plató: "Atención, Miri no le llama Froilán, le llama el Feli, cosa que le llaman solo sus íntimos. Y luego dice: 'Espero que se esté riendo', si alguien no te importa te da igual lo que piense, si dice eso da que pensar".

Eduardo, padre de Miri, habla sobre la amistad de su hija con Froilán

Algo por lo que el presentador preguntaba a Eduardo, padre de Miri, el que confesaba que "no conoce" a Froilán, pero que sabe que son buenos amigos: "Le llama Feli porque entre los amigos le llaman así". A lo que reaccionaba Jorge Javier: "Yo no lo sabía".

"Está un poco preocupada, creo que sí, tener un amigo de la Casa Real indica que, a veces tienes que tener ciertos comportamientos para no herir, es más susceptible que una amistad normal", reflexionaba el padre de Miri sobre esto, pero aseguraba que la "ve muy bien, contenta y divertida" y cree que está fuerte y "lo va a sobrepasar bien".