La concursante del 'reality' ha sorprendido anunciando cómo lucha contra los insectos en la playa

La desesperación de Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars' ante las picaduras: "Prefiero pasar hambre"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' no pueden más. Estos primeros días están siendo bastante duros para ellos, ya que tienen que hacer frente al temporal hondureño que está arrasando sus cabañas. Pero no solo eso, también les está pasando factura las picaduras de los mosquitos, que dejan auténticas huellas en la piel.

Una de las que más problemas ha tenido con los insectos ha sido Fani Carbajo, que mostró en cámara las picaduras que tenía por todo su cuerpo. En su pierna son especialmente visibles, lo que le genera una auténtica desesperación. Pero hay más.

Preocupación por las picaduras

Otros concursantes como la mítica Sonia Monroy también reconocen que lo están pasando mal. Así lo confirma la presentadora Laura Madrueño, que lanza que están "preocupados por las picaduras". Aún así, hay quienes intentan luchar como sea contra ellas. Monroy asegura que hay una técnica que le está ayudando.

"La verdad que hay un remedio... Miri probó un poco y Torres también", le cuenta a Jorge Javier Vázquez en directo. "El barro me calma las picaduras, a mí es lo que me está salvando", desvela. En numerosos momentos del programa podemos ver cómo Monroy está rodeada de barro por todos lados de su cuerpo. Mientras se buscan la fórmula para enfrentarse al vendabal o cuando cocinan, Monroy intenta que su piel esté cubierta en todo momento.

La actriz y cantante sufrió un pequeño arrebato durante el estreno de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie', donde pudimos verla superada por la situación en los posicionamientos.