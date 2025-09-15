Patricia Fernández 15 SEP 2025 - 00:26h.

Fani Carbajo vuelve junto a sus compañeros tras ser atendida por el servicio médico: "Estoy bien"

La desesperación de Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars' ante las picaduras: "Prefiero pasar hambre"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se enfrentaban al primer juego de recompensa de esta edición e iban a tener que hacerlo en equipo. Uno de ellos tenía que ir atravesando estructuras que portaban sus compañeros para terminar el recorrido.

Comenzaban los concursantes de 'Playa Armonía', que intentaban coordinarse lo mejor posible a ir llevando a Miri poco a poco por el recorrido, pero la concursante se caía al agua y, en ese momento, Fani Carbajo se hacía daño.

Laura Madrueño, que se daba cuenta de esto, paraba el juego: "Vamos a parar el tiempo, va a atender el servicio médico a Fani, que parece que se ha hecho daño en el hombro".

Las palabras de Fani Carbajo tras ser atendida por el servicio médico

Tras estar unos minutos con el servicio médico, la propia Fani se ponía junto a la presentadora para tranquilizar y explicar que estaba bien: "Me han atendido, de verdad que muchísimas gracias, estoy mucho mejor. Me he dado un buen golpe pero, dentro de, estoy bien".

"Ha sido un susto, menos mal. Siempre están atendidos, ya lo sabéis, en primera línea de playa siempre está nuestro equipo al pie del cañón", entonaba Laura Madrueño.