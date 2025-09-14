Pedro Jiménez 14 SEP 2025 - 23:30h.

"¿Te han dicho que estás muy guapa?": los cumplidos entre los dos se suceden y el tonteo crece por momentos

Marta Peñate y Oriana Marzoli protagonizan otro tenso enfrentamiento en plató con Tony Spina de por medio: "Es patético lo que hacéis"

Compartir







El affaire amoroso entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero sigue su curso y los dos supervivientes no dudan en seguir viéndose a pesar de estar en playas diferentes. Sus encuentros están llenos de miradas cómplices, risas, confesiones y mucho, pero mucho amor. Amor que nos da que pensar: ¿se convertirá en un futuro en algo más que una relación de amistad? Por el momento, el exnovio de Sofía Suescun y Isa Pantoja le ha hecho un regalo a la influencer que, además de sorprenderla, ha provocado un cariñoso beso entre los dos en la mejilla.

Un "Alejandro" de Miri en la valla que separa una playa de la otra provocaría que el concursante se acercase rápidamente a ver a la influencer. "No puede ser", señalaría este, que se iba sin su regalo y Jessica Bueno, que se encontraba allí, le recordaba a este que lo cogiera para entregárselo. "No me juzgues, pero lo he hecho con todo mi amor", decía este, tras mostrárselo.

"Te felicito, si fuera tu profesora de plástica te daría un diez", le decía la concursante, que le daba un beso en la mejilla y este señalaba que por ese beso -si fuera por él- "habria hecho un jardín". No obstante, Miri le confesaba que no se lo llevaría a su playa, puesto que le gustaría que estuviera la fecha marcada para en un futuro acordarse del regalo de una manera más significativa y especial. "Me haces trabajar mucho y romperme la cabeza", bromeaba Albalá, ante el "confió en ti" de Miri.

Una Miri que le confesaba que la mejor hora para que se vean es "cuando se pone el sol", fijando así un momento en concreto de cara a próximos encuentros que tengan. "Qué bien te queda tu cara aquí. ¿Te han dicho que estás muy guapa?", le decía Alejandro Albalá a Miri. Esta respondía que no. "Pues ya te lo digo yo", añadiría el de Santander.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El regalo de Albalá a Miri Pérez-Cabrero

Y es que sin duda, si tenemos que descibrir el regalo que le ha hecho Alejandro Albalá a Miri de alguna manera es de inesperado. Recordemos que la familia de Miri Pérez-Cabrero es de naturaleza artista. Su padre es un conocido escultor catalán llamado Eduardo Pérez-Cabrero, quien ha ejercido de su defensor en plató dando la cara siempre por su hija y siendo ya un personaje televisivo en toda regla. Además de su padre, Miri es actriz y creadora de contenido, apareciendo en producciones de plataformas como Netflix.

¿Quieres saber cuál ha sido el regalo que le ha hecho Alejandro Albalá a Miri Pérez-Cabrero? ¡Dale al play y descúbrelo!