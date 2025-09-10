Lara Guerra 10 SEP 2025 - 18:52h.

Fani Carbajo no puede más con las picaduras de mosquitos: "Es un canteo. Cada vez tengo más"

La edición de 'Supervivientes All Stars' comenzó hace tan solo unos días, sin embargo, los concursantes ya han podido comprobar los estragos de Honduras. Las picaduras se están convirtiendo en un auténtico terror para ellos, especialmente para Fani Carbajo, quién tiene absolutamente todo el cuerpo lleno de ellas.

Noel era el primero en alucinar al ver el cuerpo de Fani: "Date una vueltita, madre de dios. Como estás tan rica van a por ti", le comenta con una gran sonrisa. La concursante le asegura que ella misma pensaba que no iba a ser tan exageradas las picaduras dentro del concurso: "Creí que me picarían menos".

Tras esto, Carbajo se las mostraba también a Sonia Monroy, la cual pese a tener también y confirmar que "todos tenemos", no ha dudado en quedarse perpleja al verlo: "Es que a ti se te ponen grandes eh". Ante esto, la concursante no dejaba de mostrarle todas las zonas de su cuerpo: "Es un canteo. Es que cada vez tengo más, cada vez tengo el doble. Mira, hasta en la teta".

Fani Carbajo, sobre sus picaduras por todo el cuerpo: "Estoy sufriendo de verdad"

De nuevo, Sonia ponía más atención a su cuerpo y le asegura que "por detrás también tienes. Yo cuando te veo digo ay...", a lo que Fani sorprendida pregunta "¿la espalda también?". Monroy con los ojos como platos le explica que tiene "en la espalda, en los brazos y hasta en el culo tienes que tener. Pobrecita, te lo juro".

Asimismo, Fani le expresa su desesperación: "No, no, estoy sufriendo de verdad. Prefiero pasar hambre que esto. Para que luego digan que los supervivientes estamos cuidados". Por otro lado, Monroy señala sus picaduras y asegura que su familia "debe estar flipando. A mi nunca me pican los mosquitos. Debe ser que ahora las cincuentonas...me debe haber cambiado la sangre. En la vida me han picado". Por último, Fani también confirma que a ella nunca le han picado pero que "esto es superviviencia pura y dura, Sonia. Somos All Stars y guerreras".