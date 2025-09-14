Patricia Fernández 14 SEP 2025 - 23:04h.

Los nominados hablan con Laura Madrueño sobre cómo se sienten al estar señalados por sus compañeros

"No me lo esperaba": sorpresa total en la Palapa ante los señalados en las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025'

En la gala dominical de 'Supervivientes All Stars', Laura Madrueño podía hablar con los nominados de esta semana, Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González sobre la sorpresa que les provocó a algunos de ellos quedar señalados.

"No me lo esperaba, hay cosas que no me cuadran", aseguraba Tony, aunque explicaba que cree "que no hay mal que por bien no venga" y así puede saber lo que piensa el público sobre su concurso. A lo que Adara añadía: ""Lo he afrontado mal, creo que hay que jugar legalmente y nos han hecho una 'cerdadita".

"Me he sentido traicionada, ninguneada, como si me hubieran dado una bofetada de realidad", entonaba Elena Rodríguez cuando Laura Madrueño le preguntaba por esto y señalaba directamente a dos de sus compañeros: "Carlos me estuvo diciendo que no me iba a nominar y, de repente, me encuentro que había hecho todo lo contrario. Jessica, al ver que Carlos metía mi papeleta, para salvarse ella metiera la mía".

Elena Rodríguez: "Nunca voy a nominar para salvarme el culo"

"Yo juego con el corazón, aunque esto es un juego, pero para mi la primordial es hacerlo con el sentimiento, si no me cae bien alguien es a quien voy a nominar, nunca lo voy a hacer por salvarme el culo. Hay que jugar limpiamente, me dolió mucho porque a Jessica y a Carlos les tengo un cariño especial. Me han abrazado, se han portado muy bien conmigo y el trato con las personas para mí es lo primero", quería dejar claro.

Como también que una de las nominaciones le había dolido más: "La de Carlos porque ha sido un estratega, Jessica vio su oportunidad y reaccionó de esa manera, has hecho lo que has hecho por tu interés, pero cada uno juega las cartas como le interesa".

Carlos y Jessica explican su nominación a Elena

Elena, después de las nominaciones no se cortaba en decirle a ambos cómo se sentía con esto y esto generaba una discusión en la playa, lo que también se abordaba en el 'Oráculo de Poseidón' durante el 'Conexión Honduras con Sandra Barneda.

Carlos Alba aseguraba que no fue un plan: "Lo hice para que todo el mundo tuviera un voto, yo no quería votar a Elena". "Aunque hubiese sido así yo nunca hubiera echado tu foto, me guio por mi corazón", le respondía ella.

"Yo no tenía ni idea a quién nominar, vi que Carlos cogí la foto de Elena y dije: 'bueno, por descarte", explicaba Jessica, aunque ninguno de los dos lograban convencer con sus palabras a Elena.