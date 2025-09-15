Supervivientes Madrid, 15 SEP 2025 - 23:38h.

No te pierdas el íntimo encuentro que han tenido los concursantes cuando se han visto en la ventana: ¿Surgirá el amor?

Los concursantes se rebelan contra Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars 2025' por un hábito que les ha sacado de quicio: "No es agradable verte"

El acercamiento y la conexión entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero van cada vez a más en Honduras. Si una y otro parecían estrechar posturas en un primer momento -ya se dejaron ver a la luz de la luna protagonizando una escena de lo más romántica-, ahora se va confirmando con intercambio de abrazos e incluso algún regalo que otro.

La relación va por buen camino cuando hemos visto que Albalá ha llegado a prepararse su encuentro en la valla que separa Playa Armonía de Playa Caos en las que están los supervivientes en Honduras. Le decía Elena Rodríguez que iba a llamarla por 'mi amor', lo que generaba la sorpresa de la madre de Adara, que le preguntaba si le decía directamente ese apelativo.

Alejandro Albalá se ha puesto en 'modo romántico' en 'Supervivientes All Stars' cuando ha acudido de inmediato a la ventana a ver a Miri Pérez-Cabrero. Ambos se han abrazado. "Mi momento alegre del día", decía el concursante. La influencer, por su parte, le apostillaba que venía especialmente "guapo" con su camiseta glanca. "¿La has estrenado para venirme a ver?", le cuestionaba ella. El otro no se andaba con rodeos: "seguramente".

El regalo de Miri a Albalá

Miri le lanzaba además si cree que en el 'reality' todos los supervivientes tienen a algún "intocable". Alejandro Albalá no dudaba en decirle que si estuviera en su equipo "nunca" le nominaría, aunque discutieran. De un momento a otro, la catalana desaparece y decide darle un curioso detalle.

"Te voy a hacer un regalo", le adelanta. Este detalle no es otro que un palo de madera con el que disfruta de un rico sabor a caramelo. "Lo muerdo, pones el caramelo y lo muerdes y te sabrá a regaliz", le transmitía Pérez-Cabrero, que le decía que lo guardase bien.

"Que no se te moje", le decía por último Miri. "Sé cosas", confesba Alejandro Albalá justo antes de regresar a su playa. "Yo también, ya te las contaré", contestaba la otra.