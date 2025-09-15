Logo de telecincotelecinco
Los concursantes se rebelan contra Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars 2025' por un hábito que les ha sacado de quicio: "No es agradable verte"

Los supervivientes se rebelan contra Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars 2025' por un hábito que les ha sacado de quicio: "No es agradable verte"
Noel Bayarri hace sus necesidades enfrente de la zona en la que todos duermen
Los días pasan en los Cayos Cochinos y la convivencia da para mucho. La tensión empieza a aparecer en las playas y los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' comienzan a no callarse todo aquello que les molesta o les incomoda en su día a día.

Eso es precisamente lo que ha pasado en 'Playa Armonía'. Noel Bayarri se levantaba en mitad de la noche para hacer sus necesidades y esto hacía estallar a sus compañeros. "Vete un poquito más hacia la derecha", le sugería Adara Molinero. "Pues no, cariño. Voy a mear aquí", le respondía él negándose a moverse. Pero la hija de Elena Rodríguez le insistía: "Es que luego huele a meado toda la playa. Hay que ser un poquito limpio". Pero él se mantenía: "Lo pisas. ¿No has estado en una playa nunca? Esto sube el agua, se lo lleva y ya".

"Que no huela a meado donde dormimos estaría bien, que luego huele todo a meado. Estoy un poco cansadita de ver cómo meas en frente de donde dormimos, llámame loca", continuaba Adara. "Loca. Aquí no huele nada a meado", le respondía un Noel que, en efecto, no se movía.

Toni Spina, a Noel Bayarri: "Estás meando en zonas comunes"

Ante tal situación, otros supervivientes no dudaban en sumarse a la petición de Adara: "Hombre, la verdad, Noel, que no te cuesta nada ir cinco pasos a la derecha", decía Miri. Y la hija de Elena continuaba con sus argumentos: "Aparte de que no es agradable verte cómo meas". Algo en lo que coincidía Fani Carbajo: "No, la verdad es que no. Yo llevo diciéndoselo un par de noches".

"Noel, es como que estás meando en zonas comunes", se sumaba Toni Spina. Pero Noel continuaba en sus trece: "El baño aquí es muy grande, ¿qué hago?". Y el novio de Marta Peñate no dudaba en darle la solución, a ver si así conseguían cambiar su hábito: "Tienes que ir allí a la derecha, a la esquina".

