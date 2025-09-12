Pedro Jiménez 12 SEP 2025 - 03:03h.

Desde que 'Supervivientes All Stars' comenzó a rodar en Telecinco el pasado jueves, entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá se ha derrochado feeling a más no poder. Un feeling que ha generado reacciones de todo tipo. Pero a ellos eso le da igual: se gustan y eso se nota. O al menos, eso parece en las imágenes que hemos visto del último acercamiento que han mantenido ambos en la playa.

En un momento dado, Adara Molinero ha comentado ante Miri que son muchos los curiosos de la otra playa que se acercan a la valla que marca el límite de un equipo con el otro, pero "el mechitas [refiriéndose a Alejandro Albalá] todavía no lo ha hecho": "Todo el mundo ha venido a vernos y tal y él no ha aparecido". Miri, a pesar de que en un primer momento se ha reído, ha apuntado un tajante "yo hago lo que yo quiero" y ha señalado que no piensa "esperar a nada". No obstante, no ha tardado en acercarse ella misma a buscarle.

Al gritar el nombre de Albalá este se ha acercado y, tras pronunciar a modo de broma que le había abandonado, el concursante ha reconocido que se le ha puesto "una sonrisa de oreja a oreja" al verla. "Qué tal mi amor", ha saludado el exnovio de Isa Pantoja y Sofía Suescun. Ambos han hablado de pesca y de la escasez de peces que han tenido últimamente en las aguas hondureñas, con una Miri que ha bromeado asegurando que si ella hubiera pescado no habría pasado eso, provocando la sonrisa en Albalá.

"¿Por la noche quién te da masajes en las manos?", le ha preguntado Miri a Albalá, tras lo que este ha aseverado que "nadie". "Nada más que me preguntan por ti", ha confesado Albalá, que se ha sincerado y al ser preguntado por la influencer sobre qué responde cuando ocurre eso, el concursante ha dicho que "no sabe". "¿Ya estás rayado?", le ha preguntado Miri. "Nos quieren separar creo", ha subrayado, por su parte, Albalá.

A su vez, Miri ha desvelado su falta de energía que tiene últimamente y Albalá no ha dudado en hacerla ver que, en caso de que estuviera allí con ella en la playa, él "la cuidaría más". "No creo, tampoco tienes nada de comer", ha pronunciado Miri. "¿O sí?", ha dicho un Albalá riéndose de manera tímida. La conversación ha puesto su punto y final con una Miri que le ha prometido a Albalá que volverá a hacerle "masajitos en las manos".