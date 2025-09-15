Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 21:13h.

Alexia Rivas y Miguel Frigenti, colaboradores de 'El tiempo justo', han revelado cuáles son los concursantes que más les gustan de esta edición

César Muñoz, copresentador de 'El tiempo justo', le ha pedido a dos colaboradores del programa de Telecinco, Alexia Rivas y Miguel Frigenti, que le confiesen cuáles son sus concursantes favoritos y ninguno de los dos ha tenido problema en mojarse.

La periodista ha revelado que, de base, su "top 3" son Iván González, Fani Carbajo y Jessica Bueno. También ha añadido al grupo a Sonia Monroy, pues cree que "mola y es guay", y ha admitido que esperaba que Tony Spina fuera "bastante más palmera", pero que considera que lo está haciendo "bastante bien".

"Me encanta Fani porque creo que es una tía cañera pero con buen fondo", ha comentado Alexia, a la que su compañero le ha dado la razón y es que para el exconcursante de 'GH DÚO' la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es su favorita.

En el otro extremo, Frigenti ha revelado que la concursante a la que no soporta es a Adara Molinero, con la que tiene una mala relación desde que su amistad saltara por los aires: "Es que, además, creo que le va a fastidiar el concurso a su madre".

Alexia Rivas ha ido un paso más allá y ha confesado que son muchos los concursantes que le caen mal: "Adara me tiene que demostrar muchas cosas para que hable bien de ella y Albalá sabe lo que es el tiempo justo porque ha ido directo a por Miri porque sabe que la relacionan con Froilán".