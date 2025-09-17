Supervivientes 17 SEP 2025 - 17:14h.

Este jueves, a las 22:00h, en Telecinco: ¡no te lo pierdas!

Un nuevo salvado de 'Supervivientes All Stars' se decide tras un "gran duelo" entre dos concursantes: así queda la lista definitiva

La salvación anoche de Tony dejó a Adara, Elena e Iván al borde de la expulsión. La decisión de la audiencia, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, sobre la continuidad en la aventura de uno de los tres nominados será revelada en la nueva gala de ‘Supervivientes All Stars’, que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño conducirán este jueves 18 de septiembre (22:00h) en Telecinco.

Previamente, los concursantes pugnarán por lograr el mejor escenario para sobrevivir los próximos días en ‘El Caballo de Troya’, espectacular juego de localización en el que tendrán que manejar por equipos una estructura para rescatar una serie de figuras geométricas que posteriormente deberán encajar en sus respectivas plataformas. El grupo que lo consiga en menor tiempo podrá elegir entre pasar a vivir en Armonía, la zona más amable de la playa, o en Caos, la más dura y complicada.

Además, los cuatro finalistas del juego de prelíder -Miri y Tony, en Armonía, y Alejandro e Iván, en Caos- lucharán por el liderazgo de sus respectivos grupos en ‘Orfeo y Eurídice’, juego en el que tendrán que mantenerse el mayor tiempo posible en vilo agarrados a una cuerda. El liderazgo les proporcionará la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones y el poder de nominar a uno de sus compañeros de forma directa.

Por último, los supervivientes se reunirán en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia, entre las que destaca la tensión que han generado los castigos impuestos a Adara y Alejandro en el Triángulo de Fuego.