Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 02:37h.

En la gala de 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' emitida en Telecinco este martes hemos vivido una ceremonia de salvación frenética. Iván González, Tony Spina, Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, salieron a la palestra el pasado jueves en unas nominaciones que generaron gran sorpresa entre los concursantes. Todo esto en una gala en la que hemos vivido un juego prelíder muy emocionante y en donde la tensión aumenta cada vez más en las playas.

La gala comenzaba de la mejor manera posible, con una ceremonia de salvación por todo lo alto y con los concursantes que nos dejaban una imagen para el recuerdo tapándose la cara con las manos, producto de los nervios que estaban sufriendo. Laura Madrueño repetía hasta en dos ocasiones la mítica frase de: "El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva de este jueves es... ¡Iván!". Tras ello, al concursante le caía todo el barro encima y sonreía en tono nervioso: "A lo mejor me salvo y la próxima cambia... ya veremos".

La ceremonia de salvación avanzaba su curso, con un Iván que ya salía a la palestra de cara al jueves... y con Elena Rodríguez que se unía a la lista de Iván como posible candidata para salir expulsada en la siguiente gala. Finalmente, la salvación quedaba en manos de Adara o Tony, dos pesos pesados de 'Supervivientes' y con un gran público detrás.

Ya en el término del programa, la audiencia ha decidido -tras unos segundos de infarto que hemos vivido en la ceremona de salvación- que se salve Tony Spina, lo que se traduce en que Adara Molinero sigue nominada y se une así a la lista definitiva formada por la influencer, su madre Elena Rodríguez e Iván González.

La reacción de Tony Spina tras ser el salvado por la audiencia

La emoción del italiano no podía ser mayor, que agradecía a la audiencia la confianza: "Gracias, de verdad. Se lo quería dedicar a mi padre, que ayer cumplió años y ya no está con nosotros... y era seguidor del programa. Y estaría muy emocionado de verme ahora mismo salvado. ¡Muchas gracias!".

Así queda la lista definitiva de nominados

La lista definitiva de nominados, de cara a la expulsión de este jueves, está formada por Elena Rodríguez, Iván González y Adara Molinero. ¿Quién saldrá de todos ellos? Este jueves, a las 22.00 horas, en Telecinco.