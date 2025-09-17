Patricia Fernández 17 SEP 2025 - 02:50h.

Así ha sido el juego prelíder de 'Playa Caos' y 'Playa Armonía'

¡Puedes ver todos los programas completos de 'Supervivientes All Stars', en Mediaset Infinity!

Compartir







Durante la gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ los concursantes, por equipos, disputaban el primer juego prelíder de la edición: ‘El castillo de Averno’, del que iban a salir los clasificados para disputar el juego de líder del próximo jueves.

Laura Madrueño explicaba esta dura prueba a la que se tenían que enfrentar colgados a unas anillas en una estructura encima del mar: “Van a tener que ir cambiando de nudo según lo indique hasta quedar colgados completamente, iré dando indicaciones de cambios de posición y los dos supervivientes que más aguanten sin caer al mar se convertirán en prelíderes”.

Alejandro Albalá e Iván González, prelíderes de playa Caos

En el equipo de ‘Playa Caos��’, la primera en caer era Jessica Bueno, a la que le seguía Elena Rodríguez, lo que dejaba una lucha titánica entre Alejandro Albalá, Iván González y Gloria Camila, a la que reaccionaba Jorge Javier: “Se lo está poniendo difícil entre ellos, ninguno tiene pinta de caer”. La que terminaba con Gloria Camila cayendo al agua y dejando como prelíderes de ‘Caos’ Alejandro e Iván.

Miri Pérez Cabrero y Tony Spina, prelíderes de playa Armonía

Tras esto, llegaba el momento de 'Playa Armonía', que se subían encima de esta estructura y quedaban colgados de las anillas. Siendo Adara Molinero la primera en caer y seguida por Sonia Monroy, pese a su gran esfuerzo por continuar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cayendo ya pasados los nueve minutos de tiempo, Noel Bayarri y Rubén Torres, lo que convertía en prelíderes de este equipo a Tony Spina y Miri Pérez Cabrero. Los que se disputarán el collar el próximo jueves.