17 SEP 2025

Gloria Camila cuenta cómo se ha tomado su padre que concurse en 'Supervivientes All Stars 2025'

En una semana en la que Gloria Camila ha vivido de todo, desde conseguir su primer collar de líder en 'Supervivientes All Stars 2025' a enfrentarse a la noria infernal, también ha tenido tiempo para acordarse de sus seres queridos y hablar con algunos de sus compañeros de su padre Ortega Cano.

Gloria Camila, en medio de la noche en una conversación con sus compañeros de playa, les confesaba qué le pareció a su padre que volviera a Honduras para concursar como 'All Star': "Estaba un poco nerviosillo, no le ha hecho mucha gracia porque estaba preocupado por cómo se pasa aquí, aunque apoya todas mis decisiones".

La que hablaba de la personalidad de su padre: "Es muy gracioso, es un señor de los pies a la cabeza y ha aguantado mucho". Y en qué momento se encuentra: "Está hecho un chavalín, se va todas las mañanas a pasear, correr, a hacer bicicleta, no puede estar dentro de una casa quieto".

Gloria Camila, sobre su relación con Marina: "Es una más de la familia"

Gloria les confesaba que su padre "no tiene pareja" y que ahora está en casa con el niño y con Marina, de la que hablaba a sus compañeros: "Es una más de la familia, es como mi tía, le debemos mucho a ella, es la que me cuidó cuando faltó mi madre, es como una segunda madre, es maravillosa. Yo no digo: 'Es la que trabaja en casa, es como mi tía'. Mi padre y ella se respetan y quieren mucho, tienen un amor familiar".

Chema, el defensor de Gloria Camila, hablaba sobre cómo está viviendo todo esto Ortega Cano: "Lo está viendo y está muy orgulloso de Gloria. Y ahora estará con el pecho hinchado de escucharla y emocionado, seguramente".