Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 01:49h.

Todo ha ocurrido cuando los nominados han hecho sus alegatos y Laura Madrueño ha dado paso al presentador para comenzar con los posicionamientos

El motivo que ha provocado que una de las playas de 'Supervivientes All Stars' 'salte por los aires' y los concursantes estallen entre sí

Sin duda, los posicionamientos de 'Supervivientes' suponen para los concursantes un compromiso serio: se deben de poner detrás de aquellos nominados que creen que deben salir de Honduras y, en muchas ocasiones -como hemos visto a lo largo de la historia del reality- muchos tiran de "descarte".

Al comienzo de la gala y justo antes de empezar con los posicionamientos de la gala de este martes -y tras los alegatos- Laura Madrueño ha conectado con el presentador, quien les ha recordado a los concursantes, en tono positivo, que no sean "coñazo": "No aburráis a las ovejas, que aquí hemos venido a entretener", ha subrayado el presentador.

Y es que, tras los alegatos de los cuatro nominados, Laura Madrueño estaba recordando que la gala de este jueves estaría marcada por la salvación y que procederían a ver los posicionamientos de los supervivientes. Ha sido en ese momento cuando le ha dado paso a Jorge Javier Vázquez, que subrayaba lo siguiente tras abrir micrófonos con ellos: "Quiero saber quién queréis que sea el expulsado. Un nombre y una razón".

La petición de Jorge Javier Vázquez

Tras estas palabras a modo de introducción, Jorge Javier Vázquez les has pedido lo siguiente a los concursantes, siempre en un tono positivo: "No seáis coñazo. Es un nombre y una razón. Expulsado, nada de descartes... es tan sencillo como eso. No aburráis a las ovejas que aquí hemos venido a entretener".