Gran Hermano 19 SEP 2025 - 00:30h.

Podrás vivir en directo la última fase del casting de un grupo de aspirantes y tomar decisiones muy importantes

Nagore Robles imagina cómo sería hoy si fuese concursante de GH: "Sería la dominante, las cosas como son"

Este jueves, durante la emisión de la gala de 'Supervivientes All Stars', Jorge Javier Vázquez ha anunciado algo muy especial. Con las luces del plató apagadas, el presentador lanzaba un importante mensaje con el sonido de un latido de fondo: "Sentir este latido marca el comienzo de la vida... ¡De la vida en directo!".

Y es que este año, por primera vez en la historia de 'Gran Hermano', los espectadores vais a vivir la fase final del casting en Mediaset Infinity con 'Uno de GH20', un programa exclusivo que presentará alguien que ya lo vivió en sus propias carnes, Nagore Robles.

'Uno de GH20', con Nagore Robles

La presentadora acudió al casting del reality con 26 años y asegurando que era "la bomba": "Soy una tía especial, yo creo que daría mucho juego". Sus palabras convencieron al equipo y se convirtió en concursante de 'Gran Hermano 11'.

Y, tal y como ella misma asegura, ese casting cambió su vida. Pero, ¿qué hubiera pasado si antes de entrar en la casa más famosa de España hubierais podido verla 24 horas al día?

Llega un nuevo reality, donde, por primera vez, podrás vivir en directo la última fase del casting de un grupo de aspirantes a 'Gran Hermano'. Lucharán por tener una plaza en la próxima edición, y vosotros tendréis un papel muy activo, tomando decisiones que ayudarán a que uno de ellos consiga su sueño. ¿Quién se convertirá en el elegido?

'Uno de GH20', muy pronto en exclusiva, en Mediaset Infinity.