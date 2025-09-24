El cambio físico de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025', semana a semana

Supervivientes 24 SEP 2025 - 20:11h.

La impactante transformación física de los concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ han llegado en plena forma a Honduras, pero las duras pruebas físicas, el hambre y las increíbles picaduras de insectos harán mella en ellos a lo largo de su estancia en el reality y su cuerpo irá cambiando poco a poco a medida que avancen las semanas en un concurso que cambiará sus vidas.

No dudes en pinchar en cada uno de los siguientes enlaces para ver cómo evolucionan semana a semana los participantes del reality más extremo de Telecinco.

ADARA MOLINERO

ALEJANDRO ALBALÁ

FANI CARBAJO

GLORIA CAMILA

CARLOS ALBA

IVÁN GONZÁLEZ

JESSICA BUENO

MIRI PÉREZ-CABRERO

NOEL BAYARRI

SONIA MONROY

TONY SPINA

RUBÉN TORRES