Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Cambio físico

El cambio físico de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025', semana a semana

Supervivientes All Stars
El cambio físico de los concursantestelecinco
Compartir

Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ han llegado en plena forma a Honduras, pero las duras pruebas físicas, el hambre y las increíbles picaduras de insectos harán mella en ellos a lo largo de su estancia en el reality y su cuerpo irá cambiando poco a poco a medida que avancen las semanas en un concurso que cambiará sus vidas.

No dudes en pinchar en cada uno de los siguientes enlaces para ver cómo evolucionan semana a semana los participantes del reality más extremo de Telecinco.

ADARA MOLINERO

ALEJANDRO ALBALÁ

FANI CARBAJO

GLORIA CAMILA

CARLOS ALBA

IVÁN GONZÁLEZ

JESSICA BUENO

MIRI PÉREZ-CABRERO

NOEL BAYARRI

SONIA MONROY

TONY SPINA

RUBÉN TORRES

Temas