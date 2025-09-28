Supervivientes 28 SEP 2025 - 18:08h.

Tras ser expulsada el pasado jueves, Fani Carbajo se prepara para regresar a su vida. Después de despedirse de Adara Molinero, quien asegura que ha sido su gran apoyo en esta aventura, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comienza a reencontrarse con "la realidad" y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido abrir la maleta con la que viajó hasta Honduras.

Así ha sido el reencuentro de Fani Carbajo con su maleta

Tras darse una merecida ducha, Fani abre la maleta, pero pasa de ver la ropa que se llevó hasta allí, pues lo que le interesa es otra cosa. La exparticipante de 'Supervivientes All Stars' va directa a la mochila, saca su monedero y coge dos fotografías que había en su interior: una de su hija y otra de su hijo. Estaba deseando verles, "aunque fuese en fotos".

Tras besar ambas fotos, Fani confiesa que eso era todo cuanto necesitaba: "Ya voy a casa para estar con vosotros". "No me quería ir, pero era muy duro por vosotros. Sois todo. Qué bonitos son, qué bien hago hijos. Qué ganas de abrazarles", confiesa la recién eliminada del reality sin poder dejar de mirar las instantáneas.

Tras esto, Fani huele la ropa y confiesa que huele a su novio. Además, confiesa que lo que más ha echado de menos de sus sus prendas de ropa han sido sus chanclas: "Estoy hecha a ellas". Dice que va a cambiar los bikinis por los tangas y los pantalones cortos por los vaqueros. Las reacciones completas, en el vídeo.