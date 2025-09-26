Miri Pérez, Sonia Monroy, Jessica Bueno y Carlos Alba: los nominados de esta semana en 'Supervivientes All Stars 2025'

¡Disfruta de todos los programas al completo de 'Supervivientes All Stars', en Mediaset Infinity!

Como cada jueves, la gala de 'Supervivientes All Stars' se cerraba con nuevos 'momentazos' para guardar en el recuerdo. Tensiones, risas, derrumbes tras el cambio de localización y un complejísimo juego de líder que condecorada con el tan ansiado collar a Rubén Torres en 'Playa Armonía' e Iván González en 'Playa Caos'.

El broche final lo han puesto las nominaciones sucedidas tras conocer quién era la tercera expulsada de la edición. Fani Carbajo, haciendo uso de su poder otorgado, daba el 'beso de Judas' a Sonia Monroy con el cual la concursante partía con un voto en las nominaciones.