Montoya habla sin tapujos sobre Tony Spina y Marta Peñate se pone a la defensiva en 'Supervivientes All Stars 2025'

Este jueves, la gala de 'Supervivientes All Stars 2025' arrancaba anunciado una noticia que marcaría la noche: los habitantes de 'Playa Armonía' se han saltado las normas del programa, tal y como les informa un Jorge Javier "serio" a los concursantes: "Ha pasado algo grave, habéis incumplido las reglas".

Una declaración que hacía exaltar a los concursantes, quienes se miraban unos a otros perplejos buscando una explicación. La respuesta no tardaba en llegar pues el programa muestra, tanto a la audiencia como a los supervivientes, qué es lo que ha sucedido.

Así han infringido las reglas los supervivientes de 'Playa Armonía'

Miri Pérez y Alejandro Albalá se convertían en los responsables del cocinado y reparto de las comidas en sus respectivas localizaciones hasta la gala de este jueves después de que el martes, en el Triángulo de Fuego, fueran castigados.

Sin embargo, hubo un momento que la concursante pidió a sus compañeros que vigilasen el arroz en el fuego, abandonando su responsabilidad otorgada. Era Fani Carbajo quien advertía al resto de lo que realmente estaba sucediendo aunque Tony Spina mantenía la tranquilidad: "Ahora yo me estoy calentando solo. Ha repartido, es la repartición".

Esta es la sanción a los concursantes

Al no haberse encargado única y exclusivamente del cocinado y repartición de la comida, se les ha impuesto una sanción porque "incumplir las normas tiene consecuencias graves en 'Supervivientes All Stars'", afirma el presentador. "No he caído en eso. Tienes razón", confiesa la superviviente. "Pensaba que calentar el coco no era eso", se justifica Torres.

Es únicamente el público quien descubre de qué gran castigo está hablando el presentador, mostrando unas imágenes de cómo apagan el fuego que tan importante es en Honduras. No obstante, los supervivientes no lo descubrirán hasta que no vuelvan a la playa.