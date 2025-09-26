Pedro Jiménez 26 SEP 2025 - 01:22h.

Ambas concursantes han protagonizado un emotivo momento con sabor a reconciliación que nos ha dejado a todos el corazón en la mano

El bajonazo de Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars' tras un reñido choque entre las dos playas en el juego de localización: "Estoy derrotado"

Tenemos nueva expulsada en 'Supervivientes All Stars'. Se trata de Fani Carbajo, quien no ha podido evitar emocionarse tras saber la decisión de la audiencia. Una decisión que viene después de que en la pasada gala de 'Tierra de Nadie', tras una espectacular ceremonia de barro, Gloria Camila fuese la salvada y Fani Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno afrontasen este jueves como un todo o nada por la permanencia. Pues bien, ya podemos decir quién sigue en el concurso al menos una semana más.

Ya al comienzo del realitie, en Telecinco, los nervios han sido totales por parte de las tres nominadas, con una Fani Carbajo asegurando que le estaban entrando "taquicardias" (mostrando así sus ganas de que llegase el momento definitivo cuanto antes) y una Jessica Bueno que se ha mostrado optimista, señalando de manera "positiva" que se iba a quedar en el programa. Adara Molinero, por su parte, bromeaba quitándole hierro así al asunto.

Lluvia de reacciones ante la salvación de Jessica Bueno

Posteriormente ha tenido lugar la ceremonia de salvación, en donde Jessica Bueno ha sido la salvada por la audiencia, librándose de la expulsión. Una salvación que ha provocado todo tipo de reacciones, con el resto de sus compañeros muy emocionados y alegres yendo a por la exnovia de Kiko Rivera, en contraste con el bajón que tenían en ese momento Adara Molinero y Fani Carbajo.

Una lacrimógena expulsión

Un bajonazo que se ha traducido en un lacrimógeno intercambio de palabras y con sabor a reconciliación: las dos concursantes se han envuelto en lágrimas dejando atrás los fantasmas del pasado y centrándose en el momento tan importante de la noche que estaban viviendo.

Ya en el ecuador de la gala -y con los nervios a flor de piel- Jorge Javier Vázquez ha pronunciado la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que la concursante salvada sea... ¡Adara!".

Una expulsión que ha provocado todo tipo de reacciones

La expulsión de este jueves ha sido de vital importancia y trascendencia, ya no solo por lo gran supervivientes que son las tres nominadas que la han afrontado, sino por las reacciones que han generado hasta este jueves su nominación, así como especulaciones sobre quién se podría marchar o, por el contrario, seguir en Honduras.

En 'El tiempo justo' -este mismo jueves- los colaboradores hacían cábalas sobre quién podría ser la expulsada. Alexia Rivas se mostraba contundente en su opinión al respecto, mientras que Belén Rodríguez calificaba la nominación de "superpotente" puesto que los tres nombres tienen mucho público detrás. Otro de los que también daba su opinión es César Muñoz, aunque prefería no arriesgarse mucho.