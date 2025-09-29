Patricia Fernández 29 SEP 2025 - 23:36h.

La presentadora conecta en directo con la casita durante la gala de estreno de 'Uno de GH20'

Nagore Robles daba comienzo a 'Uno de GH20' desde el plató, la fase final del casting de 'Gran Hermano' donde, por primera vez, podrá verse en directo la convivencia durante las 24 horas de candidatos que quieren cumplir el sueño de participar en el reality y entrar en la casa más famosa de la televisión y todo ¡en Mediaset Inifinity'!

La presentadora conectaba en directo durante la gala de estreno de 'Uno de GH20' con la casita para hablar con tres de los aspirantes confirmados de que continúan en esta fase final del casting, Joon, Amparo y Cristian, los que se estaban conociendo, mientras Nagore les preguntaba por sus primeras impresiones.

Momento en el que la presentadora llamaba la atención de Joon, al no haber cumplido la misión que le había propuesto Nagore para su entrada en la casita, hacer creer al resto de candidatos que no sabía hablar castellano y que Maica Benedicto era su interprete, lo que este no cumplía: "¿en qué habíamos quedado tú y yo? Tenías una misión, ¿a qué sí?"

Nagore Robles: "Estáis dentro de un casting, todo lo que hagáis se valora"

Momento en el que Cristian hablaba con Amparo, mientras Nagore hablaba con su compañero, y esta llamaba la atención de este: "Os lo recuerdo a todos, estáis dentro de un casting, todo lo que hagáis se valora. Cristian, cuando yo hablo, escucháis, esa es otra y es importante, que luego no nos enteramos". Después de lo que la presentadora continuaba con sus palabras para los aspirantes: "Estáis dentro de un casting. Según tú, es la mejor experiencia de tu vida, entonces es importante todo lo que hagáis ahí dentro, las misiones están para algo, para conocer cómo respondéis, cómo interactuáis, para que el publico se fije en vosotros, es importante".