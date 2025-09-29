La historia de superación de Noa Sánchez, primera aspirante de 'Uno de GH20', recibe la admiración de Anabel Pantoja

Donde otros ven límites, la primera aspirante a concursar en 'Gran Hermano 20' "monta un show". Así presenta una emocionada Nagore Robles ante el estreno de 'Uno de GH20', a Noa Sánchez, la candidata número 8040 a entrar en la casa más famosa de la televisión quien cuenta con una valiente historia

La historia de Noa Sánchez, alias ‘la chonija’

Procedente de Madrid, la aspirante a entrar en la casita se define a sí misma como locutora de radio, cantante y "gorda pero no víctima". Tanto es así que escribió una canción llamada ‘Soy gorda, ¿y qué?’ puesto que siempre que entraba en algún sitio admiraban su belleza siempre con un pero: “como eres gorda…”.

Su apariencia muestra que es una chica “de barrio”, algo que lleva con orgullo: “Mi hija me dice que soy la ‘chonija’: mitad choni, mitad pija. Donde las chonis ya no cuadro y donde las pijas no voy a cuadrar nunca”.

Anabel Pantoja, admirada con la historia de la primera aspirante

Al entrar en el plató, Nagore Robles trata de tranquilizarle sus nervios porque no es la única que lo está. Quiere entrar en ‘Gran Hermano 20’ porque “todo el mundo quiere”, pero sobre todo por un motivo: “Es un reto y yo soy muy callejera”. Pero aquí no solo pregunta y opina la presentadora, también lo hacen sus colaboradores. Miguel Frigenti, por ejemplo, se cuestiona si alguna vez se ha sentido juzgada por su entorno al haber tenido cuatro hijos de padres diferentes: “Sí, un montón”.

Sin embargo, Anabel Pantoja aprovecha este momento para admirar la fortaleza de la primera aspirante a entrar a la casita. “A mí me puede tu situación porque que estés sola y saques adelante a cuatro hijos… Eres una valiente de la vida”, confiesa. Además, se interesa por saber cómo llevaría ella dejar temporalmente a sus hijos para entrar en el concurso: “Hoy no lo llevo mal, a lo mejor dentro de unos días sí. Hoy estoy en plan ‘Qué bien sin hijos’, dentro de unos días a lo mejor digo ‘Jo, mis hijos’”.