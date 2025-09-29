Joon es de origen coreano aunque afincado en Las Palmas de Gran Canaria. La presentadora ha alucinado con su vozarrón

Joon es un joven canario que ha llamado la atención a la presentadora de 'Uno de GH20' y a los colaboradores del 'reality' que puedes seguir 24 horas al día en Mediaset Infinity. Nagore Robleas ha alucinado con la lírica de Joon, que ha demostrado sus cualidades artísticas de una forma atrevida en directo.

Estaban todos expectantes a la demostración del aspirante a la casita, que ha conseguido continuar en la siguiente fase del casting del programa. Para Anabel Pantoja, existía un "punto a favor" por su relación con Gran Canaria, la isla en la que reside. Sergio Ojer iba en línea con la colaboradora, que aseguraba que le había "encantado" el vídeo de presentación. "Te veo muy natural", señalaba.

Una de los ases que tiene sobre la manga Joon es su habilidad deportiva. Su pasión por el kárate hacen que sea único. Por eso, aseguraba que podría "sacar" sus "artes" en la casita para "poner firme a alguien" con el que tuviese algún conflicto.

El momentazo de Nagore Robles con el aspirante

La faceta que más ha sorprendido en directo ha sido su habilidad artística, ya que Joon es cantante de lírica. Nagore Robles no ha dudado dos veces y le ha pedido soltarse al joven coreano, que se ha soltado al máximo pese a que reconoce que no le gusta "molestar a la gente". "¿Cómo sería si cantases de madrugada para poner de los nervios a alguien?", le preguntaba.

Joon se ha animado y ha sorprendido a todos con sus habilidades en la lírica. Robles, mientras, reaccionaba protagonizando un 'momentazo' que hemos podido seguir en directo en Mediaset Infinity. Maica Benedicto, colaboradora del 'reality', aseguraba que se lo llevaría a su "casa" por su "naturalidad" y "espontaneidad". "Lo mismo te pega una patada que te canta", decía.

"Joon está muy preocupado porque no entiende por qué le hemos elegido. 'Gran Hermano' ha decidido que sigues en el proceso de casting", compartía Teresa Colomina.