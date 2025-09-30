Las risas se convierten en las protagonistas de la primera noche en la Casita de ‘Uno de GH20’: Todos quieren dormir con Amparo

Vuelve la vida en directo, vuelven las noches locas y las risas nocturnas bajo el edredón… La primera noche de los aspirantes a concursantes oficiales de ‘Gran Hermano 20’ en la Casita de ‘Uno de GH20’ ha estado llena de risas y momentos irrepetibles, con Amparo de protagonista. La aspirante ha tenido un imprevisto que nadie esperaba.

Algunos concursantes han caído rendidos en sus camitas, pero otros no eran capaces de conciliar el sueño y nos han regalado momentos divertidísimos, bueno, y algún que otro enfado porque no dejaban dormir a sus compañeros de casting.

A Noa y a Enrique les ha entrado la risa floja ante los cometarios de Amparo y no podían dejar de reírse. Además, la aspirante valenciana ha sentido ganas de ir al baño y han protagonizado un momento muy divertido.

Son muchas las dudas que surgen la primera noche y los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ se han preguntado hasta si tenían o no jabón, pero eso sí, sin poder dejar de reírse. Una risa que no te puedes perder, pero que ha terminado molestando a los habitantes de la Casita que sí querían descansar “Mañana tú y yo hacemos la cucharita”.

Marta, de ‘Uno de GH20’, se rompe en la primera noche y confiesa a sus compañeros su problema de salud: “Por eso estoy así”

Antes de que se apagaran las luces, los aspirantes a concursantes oficiales de 'Gran Hermano 20' nos han regalado sus primeras confesiones durante las presentaciones.