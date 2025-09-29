Anabel Pantoja sorprende a todos con un sensual baile en el sofá de 'Uno de GH20'

Anabel Pantoja ha demostrado sus habilidades artísticas que ha perfilado en 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja se rinde con la historia de una aspirante de la fase final del casting de 'Uno de GH20': "Eres una valiente"

Anabel Pantoja ha demostrado que sabe bailar y que tiene perfil de artista en el 'reality' de Mediaset Infinity 'Uno de GH20'. La televisiva se encuentra inmersa en su participación en 'Bailando con las estrellas', donde en los últimos días ha mostrado su decepción con Blanca Romero. "No somos un equipo", llegó a asegurar.

Así que la sevillana ha querido darlo todo y sorprendernos con un baile sensual en el sofá en el que veremos la evolución de todos los concursantes del 'reality'. Nagore Robles, que ha protagonizado varios momentazos en el estreno que hemos podidio seguir por Mediaset Infinity, ha presentado a la colaboradora de Telecinco.

La sensual propuesta de Nagore Robles a Anabel Pantoja

"A mi bailarina estrella favorita...", lanzaba. Además, la presentadora le hacía una curiosa propuesta que no ha dejado indiferente a nadie. "Me encanta que mientras cuento la función del sofá tú hicieras un baile aquí", decía señalando el sofá del plató.

"Ese será el objetivo de los candidatos que convivan en la casita llegar a sentarse en este sofá. Solo los que consigan plantar su precioso culo en ese sofá van a ser los que consigan optar a esa plaza tan deseada en Gran Hermano 20", compartía Robles. Mientras tanto, Anabel Pantoja ofrecía puro 'show' en directo con una coreografía sexy y muy cuidada sobre los asientos.