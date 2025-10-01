Amparo se emociona en el plató de 'Uno de GH20' por la ausencia de su hija Ruth

Un 'bombón africano' y un 'guiri españolizado': así son los dos nuevos aspirantes de 'Uno de GH20'

Compartir







En la primera gala de ‘Uno de GH20’, Amparo consiguió continuar en el proceso del casting de 'Gran Hermano', uniéndose a la convivencia en la casita con el resto de concursantes. Sin embargo, su hija, Ruth, no corrió la misma suerte, y madre e hija tuvieron que separarse. Ahora, Nagore Robles habla con una emocionada Amparo sobre la ausencia de su hija y desvela una conversación que tuvo con su madre recientemente.

Amparo ha cumplido un sueño, ser una de las aspirantes a entrar a la casa de ‘Gran Hermano’. No obstante, la concursante no se siente completamente feliz, pues este sueño lo compartía con su hija, quien no logro pasar el proceso de casting. "Este sueño también era de mi hija y se lo he arrebatado de alguna manera", aseguraba la concursante a una de sus compañeras unos instantes después de entrar a la casita.

Nagore desvela la importante conversación que tuvo con su madre

En plató, Amparo se ha roto por completo al hablar sobre la ausencia de Ruth en el reality. Ante la pregunta de la presentadora sobre si hubiese preferido que su hija continuase en el proceso de casting en vez de ella, ha respondido de manera clara y contundente: "Tengo que decir la verdad. No dejo de ser madre y eso es lo primero". Esta declaración hacía que Nagore Robles desvelase la importante conversación que tuvo con su progenitora.

"Es una conversación que he tenido hace poco con mi madre", comenzaba diciendo. "No os olvidéis de que vosotras también sois mujeres, sois personas. No solo sois madres". Asimismo, Nagore continuaba animando a Amparo a luchar por sus sueños sin olvidarse de ellos por ser madre y le aconsejaba: "No te olvides de vivirlo tú y de disfrutarlo".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: