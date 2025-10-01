Patricia Fernández 01 OCT 2025 - 22:21h.

La presentadora contaba todos los detalles a los candidatos de 'Uno de GH20' en el plató

Nagore Robles, en la segunda gala de 'Uno de GH20', que se puede ver en Mediaset Infinity, recibía a los primeros siete aspirantes en esta fase final del casting para intentar conseguir ser concursante del reality para hablar de todo lo que ha pasado en sus primeros días de convivencia y desvelarles el gran significado que tiene llegar a sentarse en el sofá que hay en el plató.

"Atentos a este sofá, es más importante de lo que pensáis, a partir de ahora será vuestro oscuro objeto de deseo", comenzaba diciendo Nagore Robles, que les contaba todos los detalles sobre esto: "Este mismo lunes, uno de vosotros se sentará ahí mismo y, por tanto, entrará directamente a la fase final del casting de 'Gran Hermano 20', pero en este sofá, evidentemente, no caben todos, hay muy pocas plazas. Solo uno de los que se sienten allí será concursante del reality".

"Lo has conseguido, ahora sí que me has puesto nervioso", entonaba Cristian tras saber lo que significa este sofá y Nagore decía algo más dirigiéndose a los concursantes: "Lo habéis entendido, ¿no? Vuestro mayor deseo tiene que ser poner el culo en ese sofá". Y muchos de ellos respondían con un rotundo "lo es".

Y también llegaban las reacciones de los colaboradores. Belén Ro se quedaba de piedra con esta noticia: "O sea, que el lunes ya hay un finalista, qué fuerte". Como también lo hacía Maica Benedicto: "Es muy fuerte".

