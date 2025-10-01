El coreano ha dejado alucinada a Maica Benedicto tras desvelar una de sus manías

Joon se queda completamente en blanco con una pregunta de sus compañeros: "No tengo"

Joon, el concursante de 'Uno de GH20' que sorprendió a todos con sus habilidades artísticas y deportivas, ha sorprendido a Maica Benedicto con un inesperado zasca en directo a raíz de un debate sobre una de las costumbres que ha compartido en la Casita junto a sus compañeros.

El coreano afincado en Las Palmas de Gran Canaria aseguraba al revisar un vídeo que se veía a sí mismo como una persona menos graciosa de lo que en realidad es. En las imágenes, Joon le decía a otros colegas que le gusta comerse las frutas "que tienen pelo".

La presentadora del 'reality' de Mediaset Infinity -que puedes seguir en directo las 24 horas-, Nagore Robles, profundizaba y le preguntaba a Joon que qué "otras frutas con pelo" le gusta comer, a lo que el otro respondía que "el melocotón". Maica Benedicto, exgranhermana, se encontraba en plató para lanzarle al coreano una curiosa pregunta tras la que ha recibido un inesperado comentario.

La curiosa pregunta de Maica Benedicto a Joon

"¿Tú sabes que los pelos de la fruta se quedan en los organismos unicelulares, en este caso los que son súper peligrosos?", le preguntaba la murciana, que se ha quedado sin palabras segundos más tarde. Joon, con su gracia canaria y asiática, le preguntaba irónicamente si ella era experta en el tema. "¿Tú eres doctora o ...?", le cuestiona. "Estoy preguntando solamente", apostillaba al ver la reacción del público en directo.

"Soy Maica y entiendo mucho", respondía la otra. "Entiendo de organismos unicelulares. No entiendo como te comes la fruta sin lavarla y no usas lejía", agregaba como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Cristian, su compañero, llenaba de risas el plató cuando lanzaba un comentario vinculado a la fruta de la que hablaban. "Hay cosas con pelo más deliciosas", aseguraba con mucho humor.