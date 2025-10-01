Amparo y Cristian se sinceran sobre sus pasados sentimentales: “Un ‘Te quiero’ lo puede decir cualquiera, pero…”
Los aspirantes de 'Uno de GH20' han compartido los primeros momentos de convivencia, donde han tenido tiempo para conocerse y que les vaya conociendo la audiencia durante las 24 horas en la casita, lo que puedes ver a través de Mediaset Infinity.
El buen rollo no ha tardado en apoderarse de la casita, los candidatos de 'Uno de GH20' están pasando muy buenos momentos, como en este caso en el jardín, donde entre risas compartían, cuando comenzaban las confesiones.
- Nagore Robles recuerda cómo fue su expulsión de 'GH' con el 95% de voto: "Fue injusto, merecía un 98%"
- Así fue el intento fallido de Amparo para que Marta Fraga no abandonase ‘Uno de GH20’: "Tienes que hacerlo por las dos"
- Joon Choi da una improvisada y divertida clase de kárate a sus compañeros en el jardín de la casita de 'Uno de GH20': "Nos parte aquí a todos, eh"
"¿Cuál es vuestro crush?", era una pregunta que salía mientras todos estaban sentados en el jardín por la noche y salían nombres como Romeo Santos o Antonio Banderas, pero Joon aseguraba "no tener ni idea" de que contestar a esta pregunta, lo que sus compañeros no entendían: "Estamos esperando a que lo digas, alguno tienes que tener, algún amor platónico".
"No tengo", aseguraba el concursante, pero sus compañeros no se creían nada y se partían de risa con este momento.
'Uno de GH20', 24 horas en directo
Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: